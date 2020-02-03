«Мир начнет разваливаться на куски»: в конце 2020 года нужно ждать новую «великую депрессию»

К концу 2020 года в мире начнется новая «великая депрессия». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, новый глобальный кризис обусловлен кризисом рыночной экономики.

«Падение индекса Доу-Джонса, которое началось на днях, некоторое время продолжится, потом сменится восстановительным периодом, а в конце этого года, может быть, начале следующего, мир начнет разваливаться на куски. Это объективная тенденция, связанная с исчерпанием не только нынешней модели рыночных отношений, но и самими рыночными отношениями как таковыми», – сказал Делягин.

По его словам, это будет началом экономического катаклизма. «Мы не сразу в него поверим. Американцы поверили в глобальную депрессию только спустя три года после ее начала», – отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что в таких сложных условиях России необходима «гибкая и устойчивая власть»

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.02.20

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