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Вторник, 4 февраля 2020, 12:14 мск

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«Народ очень серьезно напуган»: в Госдуме сомневаются в эффективности тест-системы для определения коронавируса

Сегодня на заседании комитета Госдумы по охране здоровья депутаты выразили сомнения в достоверности тест-систем, использующихся в России для определения коронавируса у пациентов, поскольку фактически они не прошли испытания на живом образце. «Народ очень серьезно напуган», и властям необходимо принять меры, чтобы успокоить население, подчеркнул представитель фракции «Единая Россия» Александр Петров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой, выступая на заседании думского комитета, подтвердил, что такая проблема существует, и российские ученые пока не могут создать вакцину и препарат от китайского коронавируса, поскольку нет живого образца.

По его словам, создать вакцину, имея определенные биотехнологические платформы, несложно, нужно от 2 до 5 месяцев, самое сложное проверить эту вакцину. «Но необходим живой нативный вирус. У нас сейчас нет этого элемента, живого вируса», – сказал Краевой.

Представитель Минздрава также уточнил, что в среднем от разработки вакцины до ее регистрации проходит три – три с половиной года, в экстренных случаях – как это произошло в ситуации с лихорадкой Эбола – полтора года. На данный момент химических препаратов, обладающих вирусоцидным действием, крайне мало: они разработаны против определенных вирусов, например, герпеса или ВИЧ. «К коронавирусу таких нет», – отметил Краевой.

Второй вариант – использовать специфические моноклональные антитела, искусственно полученные белки, которые нейтрализуют вирус. «У нас есть технологии, но чтобы проверить, работают они или нет, опять же необходим живой вирус, – сказал замминистра здравоохранения. – Срок получения моноклональных антител быстрее, чем вакцины – 2,5 года, при ускоренном подходе в рамках одного года. Но в обоих случаях необходим живой вирус. К сожалению, пока мы его не имеем».

Со своей стороны парламентарии выразили крайнее недовольство такой ситуацией. В частности, депутат Петров поинтересовался, когда был направлен запрос в КНР о получении живого штамма вируса. «Что было предпринято для защиты российских работников посольств и членов их семей, которые работают в КНР? Гуманитарная помощь, как я понял, только сегодня поступит в посольство и она еще не роздана», – сказал депутат Петров.

Парламентарий призвал активизировать работу по получению живого вируса. «Мы говорим, что у нас есть тест-системы, а как они есть, если мы вируса не видели? А мы знаем эффективность этих тест-систем? Это те вопросы, на которые можно получить ответы», – подчеркнул он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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