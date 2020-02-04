«Необратимые последствия»: Россия подошла вплотную к «точке невозврата»

Новое правительство РФ будет продолжать курс прежнего кабинета министров, апофеозом которого стала пенсионная реформа. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По ее оценке, с этим курсом государство вплотную подошло к точке невозврата, за которой наступят необратимые последствия.

Парламентарий отметила, что внутренняя политика в стране немного ожила после послания главы государства и смены правительства РФ. «Старый кабинет министров обладал рекордным антирейтингом и в глазах населения был скорее олицетворением зла, чем добра», – подчеркнула Алимова.

Вместе с тем, ссылаясь на данные соцопросов, депутат обратила внимание, что 41% граждан уверен, что кардинальной смены курса с новым правительством не произойдет, а будет «продолжен прежний антинародный курс, памятником которому стала пенсионная реформа, в народе называемая пенсионным грабежом». По ее мнению, перестановки в правительстве, индексация пенсий, увеличение материнского капитала и горячие завтраки для школьников, несомненно, позитивно кажутся на рейтингах власти, но эффект от них может быть очень коротким.

Согласно соцопросам, в 2019 году половина респондентов назвала главными проблемами страны бедность, низкие зарплаты и пенсии, рост цен, проблемы с жильем и ЖКХ, медицину и образование. Еще 15% назвали основными бедами коррупцию, беззаконие и поддержку олигархов. «Это означает, что государство очень близко подошло к точке невозврата, за которой могут быть необратимые последствия», – подчеркнула Алимова, отметив, что правительство РФ «рискует запустить маховик социальных потрясений».

Как считает депутат, пока россияне, может быть, «не слишком разговорчивы, но и не немые, они все знают и понимают, все видят и слышат, каждому прекрасно известна реальность их существования».

Алимова рассказала, что познакомилась с данными соцопросов ВЦИОМ и сравнила их с данными из разных социальных сетей. «Относительным доверием граждан РФ пользуется только президент, – отметила парламентарий. – Его деятельность одобряет плюс минус 70%. Деятельность нашей палаты 35% с небольшим. Это заоблачные цифры, которые никак не бьются с мнением населения, когда я провожу поездки. Еще граждане одобряют армию, церковь, СМИ, правоохранительные органы – 50%. Это голые цифры, а в целом динамика отрицательная».

При этом Алимова сообщила, что недавно в телеграмм был проведен опрос, в котором приняли участие 27 тысяч пользователей. «На вопрос кто заслуживает доверия, 90% ответили «никто из перечисленных», – заявила депутат. – Это значит, ни президент, ни армия – они набрали по 3%, силовики, СМИ и церковь – по 1%. Вот другая сторона медали. Можно все свалить на манипуляцию данными, но правда действительно страшная».

Как считает парламентарий, власть катастрофически теряет доверие населения, поскольку отсутствует связь между ее представителями и гражданами. «Власть спускает населению свое решение, не советуясь и не обсуждая, или делая вид, что советуется, – пояснила Алимова. – А народ пытается в меру своих возможностей проигнорировать это решение, либо попытаться показать власти фигу или устроить протест».

В качестве примера депутат привела публичные слушания по строительству завода по утилизации отходов 1 и 2 классов опасности в поселке Горный Саратовской области. «РосРАО выбрали для этого площадку Общественной палаты, но она никакого отношения к народу не имеет, это рупор власти, – сказала Алимова. – И сделали это после того, как прошли крупные митинги, в итоге – ничего, кроме скандала с дракой, не получилось – народ не успокоили, информацию не дали».

В то же время парламентарий обратила внимание на кризисную ситуацию в здравоохранении: от людей ждут радости по поводу постройки ФАПов на месте нормальной больницы. «Так называемая оптимизация была специально направлена на тотальное уничтожение медицинской отрасли, особенно в сельской местности, – констатировала Алимова. – Состояние настолько плачевно, что президент лично взял под контроль эту проблему. А на местах обратная ситуация – наш губернатор объявил о сокращении 1000 неэффективных коек в местной больнице. Что происходит?»

Кроме того, депутат отметила, что на таком фоне доверие правоохранительной системе серьезно подорвано действиями полиции, жестко разгонявшей митинги в Москве и Санкт-Петербурге. «А теперь, оказывается, за этот беспредел будут платить премии сотрудникам!» – возмутилась парламентарий.

«Никакой рейтинг власти нельзя поднять с помощью резиновых дубинок. Государство не может функционировать исключительно силовыми методами. Протест не рождается на пустом месте, почти всегда это реакция на неумные и безумные действия власти», – подчеркнула Алимова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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