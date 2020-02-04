В Москве избрана мера пресечения матери, которая дала порулить 9-летнему сыну

В Москве избрана мера пресечения в отношении матери, которая посадила своего 9-летнего сына за руль автомобиля. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, женщина отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 25 января. 25-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пустила за руль каршерингового автомобиля малолетнего ребенка. На заднем сидении также находился еще один ребенок.

В СКР уточнили, что в ходе допроса подозреваемая пояснила, что посадила ребенка за руль автомобиля после его просьбы. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»).

Как сообщал РИА «Новый День», все действия женщины зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в автомобиле каршеринга. Судя по ролику, сидевшая за рулем блондинка в розовой шубе остановила машину и выпила что-то прямо из бутылки. При этом какое-то время руль движущегося автомобиля крутил мальчик, сидевший у нее на коленях. Служба каршеринга выставила даме штраф в 200 тысяч рублей за употребление алкоголя, курение в салоне и допуск к управлению машиной ребенка. В общей сложности женщина с детьми были в машине четыре часа.

Ранее женщина была лишена прав за пьяную езду.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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