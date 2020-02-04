Путин заверил, что не намерен оставаться на посту президента

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что не намерен продлять свои полномочия с помощью конституционной реформы. Об этом глава государства заявил на встрече с общественностью в Череповце, прямую трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

«На мой взгляд, поправки, которые я предложил, продиктованы просто жизнью <…> поэтому я их предложил. Но не для того, чтобы продлить свои полномочия. Я и предложил это для того, чтобы путем этого высшего проявления волеизъявления были приняты эти поправки или не приняты. Если приняты, то никто бы не смог сказать, что здесь что-то не так. Это высшая форма демократии. По сути, это волеизъявление граждан страны», – сказал Путин, отвечая на вопрос, есть ли смысл проводить следующие выборы президента, если на предстоящем всенародном голосовании по поправкам в Конституцию граждане выразят ему вотум доверия.

При этом Путин дал однозначно понять, что выборы главы государства должны проводиться на альтернативной основе. «Но нужно ли таким образом продлевать полномочия действующего президента? Думаю, что нет. Потому что, если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе», – подчеркнул президент.

Глава государства также объяснил, почему считает необходимым встроить местное самоуправление в единую систему госуправления. «Должна быть единая система публичной власти, чтобы у верхних этажей этой власти была ответственность за то, что происходит внизу. А те, кто работает в муниципалитетах, были связаны со страной и ее интересами», – отметил Путин.

По его словам, сейчас часто происходит размывание ответственности представителей разных уровней власти перед гражданами. «Когда на муниципальном уровне что-то не происходит, что должно было быть сделано для того, чтобы уровень первичного звена был достойным, чтобы граждане получали достойную медицинскую помощь у себя в муниципалитетах, а федеральный или региональный уровень считает, что они не должны этим заниматься, потому что муниципалитеты отделены от государства», – уточнил президент.

Напомним, 15 января глава государства обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором объявил о необходимости конституционной реформы. 23 января на пленарном заседании Госдума поддержала президентские поправки в Конституцию в первом чтении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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