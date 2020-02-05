Смертельный удар битой: в Подмосковье задержана подозреваемая в убийстве матери двоих детей

В Подмосковье задержана подозреваемая в убийстве 29-летней женщины, тело которой было обнаружено на кладбище в Сергиевом Посаде. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 20 января. Девушки уехали в безлюдное место для разговора, в ходе которого между ними произошла ссора. В результате подозреваемая – нанесла оппонентке удар бейсбольной битой по голове, после чего перетащила тело на кладбище и скрылась с места происшествия.

На допросе подозреваемая дала признательные показания. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточняют «Вести», у погибшей осталось двое маленьких детей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.20

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