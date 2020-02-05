российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 5 февраля 2020, 11:23 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Смертельный удар битой: в Подмосковье задержана подозреваемая в убийстве матери двоих детей

В Подмосковье задержана подозреваемая в убийстве 29-летней женщины, тело которой было обнаружено на кладбище в Сергиевом Посаде. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 20 января. Девушки уехали в безлюдное место для разговора, в ходе которого между ними произошла ссора. В результате подозреваемая – нанесла оппонентке удар бейсбольной битой по голове, после чего перетащила тело на кладбище и скрылась с места происшествия.

На допросе подозреваемая дала признательные показания. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточняют «Вести», у погибшей осталось двое маленьких детей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.20

Россиянам могут разрешить покупать соседние места в самолетах для своих питомцев. / Банки и сотовые операторы нашли на мошенников управу. / Китайский коронавирус может вызвать дефицит чеснока в России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

В Подмосковье пациент угрожал врачу гранатой и требовал отпустить его домой

Страшная авария в Подмосковье: поезд раздавил легковушку

ФСБ накрыла в Серпухове крупную нарколабораторию: «синтетика» шла на продажу в «Даркнете»

Бывший замглавы подмосковной таможни признан виновным в покушении на крупное мошенничество

Расследование дела об убийстве следователя Шишкиной завершено: от Грузии ждут экстрадиции хакера-заказчика

В Подмосковье обнаружена фирма, которая продавала детей за границу

В Подмосковье мужчина надругался над 6-летней девочкой

Пожар в Подмосковье убил восемь человек: возбуждено уголовное дело

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,