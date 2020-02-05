Эпидемия лже-минирования в Москве: руководители школ и детсадов перестали обращать внимание на ежедневные угрозы

В Москве продолжается волна ложных минирований административных зданий и мест массового пребывания людей. Накануне неизвестные угрожали «взорвать» почти полторы тысячи объектов, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В частности, как сообщается, анонимы «заминировали» более 30 районных судов, свыше 150 объектов образования, полтора десятка медучреждений и все 232 станции столичного метро. Вместе с тем угрозы были направлены в адрес храма Христа Спасителя, более 75 московских бассейнов, свыше полусотни торговых центров, магазины и другие объекты.

Рассылка писем с угрозами проводилась на адреса электронной почты московских судов с нескольких сервисов, в том числе – с mail.ru.

При этом отмечается, что эвакуация была «минимальной» и затронула 8 тысяч человек. «Руководители «минируемых» учреждений – в частности, директоры школ и детских садов – перестали обращать внимания на ежедневные угрозы, а правоохранительные органы в 80-90% случаев обследуют объекты без эвакуации людей», – заявил источник «Интерфакса».

Всего с 9 января 2020 года в Москве из-за угроз о взрывах уже пришлось эвакуировать почти 300 тысяч человек.

Как сообщал «Новый День», волна «минирования» началась в столице 28 ноября, за это время были эвакуированы свыше 1,3 млн человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.20

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