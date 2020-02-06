«Пока мы получили два редких «подарка»». Зюганов раскритиковал новый кабмин

Новое правительство РФ не оправдывает ожиданий: за три недели работы кабинет министров преподнес россиянам два сомнительных подарка, которые по сути продолжают прежний курс. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на пленарном заседании Госдумы. Главный коммунист России подчеркнул, что стартовавший «ремонт Конституции» не приведет к каким-либо положительным сдвигам в жизни страны, если в Основной закон не будут внесены кардинальные правки, касающиеся роли государствообразующего народа и принадлежности ему недр.

Как сказал Зюганов, когда КПРФ настаивала на отставке правительства Дмитрия Медведева, партия рассчитывала на формировании нового кабмина «народного доверия», однако «диалога не состоялось». «Правительство уже отработало три недели. Я надеялся, что заявят о том, что курс будет меняться, что будем формировать полноценный бюджет, но пока от правительства получили два редких «подарка»: Минтруд заявил, что прожиточный минимум 11 тысяч 12 рублей – это многовато, в силу того, что товары и продовольствие стали дешеветь – минус 400 рублей», – обратил внимание лидер КПРФ, отметив, что в ЕС содержание одного заключенного стоит в месяц 138 тысяч рублей.

Другой «подарок» касается пенсионного обеспечения россиян. «Пенсионный фонд после того, как ограбил все население на сотни миллиардов, подарок преподнес – в этом году добавят инвалидам первой группы 114 рублей, инвалидам второй группы – 81 рубль и третьей группе – 65 рублей. На два пирожка с повидлом не хватает», – констатировал Зюганов, уточнив, что в России минимальная зарплата установлена на таком уровне, который не выдерживает сравнения иностранными государствами – в США это 79 тысяч рублей, в Германии, Франции и Англии – более 100 тысяч. «Ну, думаю, наконец мы наверное Африку тут обогнали! ЮАР, наш партнер – 16 тысяч, Габон – 15 тысяч, и даже Экваториальная Гвинея на 2 тысячи впереди», – подчеркнул лидер КПРФ.

По его оценке, пока МРОТ в России не будет увеличен минимум до 25 тысяч рублей, «вся эта возня вокруг ремонта Конституции не имеет принципиального значения».

Коснулся Зюганов и демографической проблемы, напомнив, что с 1991 года русских в стране стало на 20 млн человек меньше, а Приволжской округ потерял 100 тысяч человек только за прошлый год. «Мы должны прямо в Конституции записать о роли государствообразующего народа, без которого эти просторы не могут существовать в единстве», – заявил Зюганов.

Кроме того, подчеркнул политик, Россия стала единственной страной, у которой в Конституции записано, что можно распродавать недра. «Нигде этого нет! Беру за три года, продали на 20 с лишним трлн рублей – в бюджете ни разу не было больше восьми. Берут и не хотят платить нормальные налоги», – возмутился лидер КПРФ, отметив, что мэр самого богатого города – Нью-Йорка – заявил о необходимости на 5% увеличить налог с самых богатых. «А у нас не хотят это даже рассматривать», – упрекнул Зюганов дупаттов, которые регулярно отклоняют уже в первом чтении все инициативы думской оппозиции по введению прогрессивной шкалы налога на доходы.

«Мы обязаны прямо закрепить, что недра принадлежат гражданам, а никаким не этим 15 упырям, которые захватили 10 тысяч рудников, которые вся страна осваивала», – заявил лидер КПРФ.

При этом, как считает Зюганов, для улучшения социально-экономической ситуации в стране надо признать провал пенсионной реформы, отменив увеличение пенсионного возраста, разобраться с ситуацией в здравоохранении и образовании. «При такой зарплате и пенсии нищее население не может быть здоровым», – подчеркнул он.

«Что касается ремонта управления. Госсовет может быть эффективным, если он будет иметь государственные мозги и отражать настроение всей страны, – отметил Зюганов. – А когда опять сидит Клишас и начинает проталкивать позицию, по которой надо отдать право президенту право утверждать прокурора… у нас не работает правоохранительная система! Никакую коррупцию так невозможно победить».

В то же время лидер КПРФ не преминул вновь напомнить о ситуации с совхозом экс-кандидата на пост президента РФ Павла Грудина, упрекнув правоохранителей и судебную систему в беззаконии. «Суд все больше превращается в инквизицию. Если и дальше так будет, это все превратится в драку на улице», – предупредил он.

«Мы должны все сделать для того, чтобы этот ремонт [Конституции] не был фиктивным», – заключил Зюганов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.02.20

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