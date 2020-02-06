«Мишустин должен быть нам благодарен…»: оппозиция рассчитывает на содействие премьера в широкой амнистии

Широкомасштабная амнистия политзаключенных в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне позволит снизить градус политической напряженности в России. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», было заявлено сегодня на пресс-конференции в Москве. При этом один из спикеров – экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявил, что ждет содействия в этом вопросе от нового главы правительства РФ. «Мишустин нам должен быть благодарен. Ждем от него всяческого содействия, он все-таки стал премьером (в результате московских протестов летом 2019 года)», – сказал он.

Политик также обратил внимание, что 9 мая ожидается приезд в Москву многих мировых лидеров. «И, как правило, в преддверии таких встреч, «людоеды» пытаются скрыть свои «людоедские» наклонности и избавиться от токсичных проблем. Надо понимать, в какой стране мы живем: если в 2015 году у нас было 0,54% оправдательных приговоров, сейчас – 0,25%. Это говорит о том, что у нас нет независимой судебной системы. Амнистия становится жизненной необходимостью для того, чтобы освободить людей, а немилостью государства», – подчеркнул Гудков.

«Да, слава Богу, благодаря этим событиям Сергей Семёнович (Собянин) не стал премьер-министром. Это очень хорошо. Но хорошо бы было, чтобы люди, которые попали между молотом и наковальней, из-за того, что баре между собой разбираются, и фактически оказались заложниками разборок, не пострадали», – заявил депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев, также выступавший на пресс-конференции.

По его словам, участники протеста отправлены за решетку только за свою активную жизненную позицию – за то, что они не отсиживаются по квартирам, а вышли на улицу. «Нужно называть вещи своими именами: правосудия у нас нет, особенно ярко это проявляется в Москве – судей назначают по принципу преданности, послушности», – заявил Шереметьев.

Еще один участник пресс-конференции – депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов со своей стороны обратил внимание, что Россия сейчас находится в сложном положении. «Чтобы не допустить сползания нашей кризисной ситуации к какому-нибудь силовому варианту, в обществе необходимо снизить градус противостояния. Предлагается установить максимально широкий круг лиц, в отношении которых будет применена амнистия в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Проектом предполагается освободить от наказания лиц, осужденных за так называемые массовые беспорядки», – сказал Тимонов.

По его словам, протест граждан в условиях застоя – вполне закономерное явление, а органы власти нередко оказывались не готовы «обеспечить реализацию конституционного права граждан собираться мирно, без оружия, проводить митинги, собрания, демонстрации, шествия пикетирования». «Не надо ломать судьбы людей, в которых всего лишь есть своя гражданская позиция. Шесть лет застоя в экономике, шесть лет снижения жизненного уровня бесследно не прошли. Полное отсутствие перспектив овладело массами. Перемены назрели, перезрели, более того, на мой взгляд, они уже начались и последнее выступление гаранта Конституции ровно об этом и говорит. Там уже тоже поняли, что мы в глубочайшем кризисе», – считает Тимонов.

Москва, Мария Вяткина

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