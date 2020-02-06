Россию ждет «глухая изоляция»

Верховенство национального права над международным приведет к изоляции России. Как считает экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, этой поправкой к Конституции президент РФ Владимир Путин фактически загоняет страну в прошлый век «холодной» войны. Такое мнение политик высказал в комментарии РИА «Новый День».

По мнению Гудкова, такая конституционная поправка серьезно повлияет на развитие страны. «У нас не будет возможности обращаться в ЕСПЧ. Я не думаю, что это сильно повлияет на ситуацию с политзаключенными, потому что ЕСПЧ – долгий и длительный процесс, он длится и 5 и 7 лет. Это в целом повлияет на развитие страны, потому что в этой новой Конституции, если мы отказываемся от приоритета международного права, мы загоняем страну в глухую изоляцию», – сказал политик.

Вместе с тем Гудков отметил, что, несмотря на формальное исполнение Основного закона, Конституция остается фундаментом государственности. «Закладывается новая идеология – изоляция, отсутствие приоритета права личности над интересами государства. Это отказ от либеральной идеологии. Как только фундамент будет построен, он дальше будет развиваться в виде законов, кодексов. Раз выбрано стратегическое направление уйти в изоляцию, значит – потом будет, к примеру, запрет участия в выборах людям, которые работают в компаниях с иностранным капиталом. Это кажется сейчас глупостью, но когда-то глупостью казался и запрет главным редакторам занимать должность с двойным гражданством, учреждать СМИ», – обратил внимание он.

При этом политик выразил уверенность, что логике изоляционизма придерживается в основном президент и его ближайшее окружение. «Так думает один человек в стране. Он воюет с Соединенными штатами Америки, он живет в прошлом веке. Он думает, искренне так считает, что все пытаются помешать ему, помешать стране. Глупости, конечно, но мы в авторитарном государстве живем, мы заложники воли одного человека. Причем, его ближайшее окружение тоже так думает», – подчеркнул Гудков.

Как сообщал «Новый День», 15 января президент РФ обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором объявил о необходимости конституционной реформы. 20 января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон страны, в числе которых закрепление приоритета российских законов перед международными договорами. 23 января Госдума поддержала президентские предложения в первом чтении.

Москва, Мария Вяткина

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