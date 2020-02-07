Собянинская Москва: жители столицы требуют прекратить оптимизацию школ

В Москве родители школьников, отчаявшиеся достучаться до городского департамента образования, решили подать заявку на массовый митинг с требованием отмены приказа об увольнении директора школы №113 Давора Туба. «Директор стал жертвой существующей системы», – заявляют организаторы протестной акции, отмечая, что необходима масштабная реформа городской системы образования с отменой объединения школ и возвращением специализированных учебных заведений для особых детей.

Как сообщила корреспонденту РИА «Новый День» одна из родителей учеников школы №113 Светлана Б., заявку планируется подать в понедельник, 10 февраля. Датой проведения митинга родители определили 22 февраля. «Мы подаем (заявку) на 500 человек. У нас есть программа, есть спикеры – это депутаты Мосгордумы, муниципальные депутаты, родители, заслуженные учителя России, профсоюзы, студенчество, – рассказала собеседница агентства. – Если откажут в митинге, мы подадим еще раз».

Скандальная история произошла в школе 15 января. Во время урока учитель пошла к ученику 8 класса М., и выдернула у него из ушей наушники. В ответ школьник ударил учителя кулаком в лицо, а после принялся громить мебель в классе. Ситуация вызвала большой общественный резонанс: о случившемся сообщали федеральные СМИ, а участники конфликта приняли участие в ток-шоу на «Первом канале».

При этом еще в январе, как отметила Светлана, директора школы Давора Тубу вынудили написать заявление об увольнении по собственному желанию, и департамент уже назначил нового руководителя. Однако родители решили встать на защиту директора: под первым требованием к департаменту о возвращении Тубы подписалось больше 800 человек, следующее письмо собрало полторы тысячи подписей, электронная петиция – свыше 6 тысяч. Родители школьников уверены, что чиновники департамента образования под руководством Исаака Калины пошли по самому простому пути: не стали разбираться в проблеме, а просто назначили «козла отпущения».

«Он написал [заявление] сам, да. В этом камень преткновения, но мы все знаем методы [убеждения]. Конечно, он написал заявление об отзыве [заявления об увольнении по собственному желанию], но никакой реакции не произошло», – рассказала Светлана.

Она пояснила, что департамент вообще не ответил на второе заявление Давора Тубы, а обращения родителей чиновники спустили в саму школу – где на них пришлось отвечать новому руководителю образовательного учреждения. «Те письма, которые мы отправили в Министерство, оно спустило в департамент, – сообщила она. – То, что мы писали президенту – президент спустил в мэрию и департамент. То есть получился порочный круг. В этом вся трагедия – я пафосно, конечно, говорю – но человека не слышат. И ведь это родители и дети, которые пытаются донести свою позицию, но на нас даже не обращают внимания и не удосуживаются хоть как-то ответить. Считают даже не за вошь, не знаю за кого».

Позиция чиновников заставила родителельский актив 113-ой московской школы проанализировать ситуацию с системой образования в целом. «Ребенок [который ударил учителя] из очень неблагополучной семьи, с нарушением поведения и общения, так скажем, особый ребенок, который нуждается в коррекционном образовании, – рассказала Светлана, отметив, что на взгляд родительского сообщества обычная учеба в классе с 30 другими детьми для мальчика невозможна. – Мы все прекрасно понимаем, что индивидуальный подход к таким детям на уроках в общеобразовательной школе – это только фикция. Там нет ни ресурсов, ни механизмов, которые четко выработаны по отношению к таким детям, это проблема системы, проблема реформ, которые были проведены. Директор фактически стал жертвой этой системы».

«Наш частный случай вскрыл последствия, которые могут произойти, – подчеркнула она. – Департамент не разбирает [что произошло], не проводит внутреннее расследование, не устанавливает степень вины каждого участника конфликта. Он идет по самому простому пути: делает виновным директора и просит его уволиться. Это административное давление, под которым директор пишет заявление о собственном увольнении».

В профильных группах в соцсетях родители из 113-ой школы пишут, что ждут на митинге москвичей из всех школ столицы, недовольных оптимизацией и самой системой образования в Москве. Публикации в соцсетях идут с хэштегом #школанашедело.

Участники митинга намерены потребовать от столичного департамента образования не только вернуть на должность директора Давора Тубу, но и изменить саму кадровую политику, отказавшись от назначения в школы «эффективных менеджеров» в пользу профессионалов с педагогическим образованием, прекратить манипулирование директорским корпусом в политических и экономических целях, остановить слияние и объединение школ, садов, колледжей и лицеев в огромные образовательные комплексы.

«Сохранить коррекционные школы и детские сады всех специализированных видов. Восстановить претерпевшие слияние коррекционные школы/детские сады как самостоятельные организации, – говорится в проекте резолюции митинга. – Вернуть ликвидированные в ходе объединения и слияния номера известных всей Москве школ, восстановить их историю и традиции, уникальность, особую атмосферу творчества и сотрудничества, связывающую учеников, учителей и родителей».

Кроме того, москвичи потребуют отменить нормативно-подушевое финансирование школ, и обеспечить реальную реализации прав родителей и обучающихся быть равноправными участниками образовательного процесса.

Отметим, что в ЕГРЮЛ по данным на 7 февраля директором школы №113 г. Москвы до сих пор числится Давор Туба.

Редакция РИА «Новый День» направила запрос о ситуации в школе №113 в департамент образования Москвы.

Москва, Татьяна Дорофеева

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