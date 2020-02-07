Нападает на детской площадке: в Москве разыскиваются возможные жертвы педофила-рецидивиста

В Москве 42-летний педофил-рецидивист напал на девочку на детской площадке. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, следствие разыскивает возможных потерпевших от действий мужчины.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло 21 января на детской площадке в Коптевском районе. Подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Мужчина был задержан в подмосковном Дмитрове и доставлен в одно из столичных подразделений ведомства. В ходе допроса он признал, что ранее был судим за совершение аналогичных преступлений.

В настоящий момент в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории московского региона.

Следствие просит всех, кто пострадал от действий данного человека и по каким-либо причинам пока не сделал соответствующего заявления в правоохранительные органы, с убедительной просьбой сообщить указанную информацию по телефонам: 8 (495) 690-44-51 – дежурная служба ГСУ СК России по городу Москве и 8 (495) 601-00-08, 8 (495) 601-00-09, 8 (495) 601-00-10 – УВД по Северному АО ГУ МВД России по городу Москве.

Москва, Мария Вяткина

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