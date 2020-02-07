Поджог в районном суде Москвы: следствие ищет заказчика

Следственный комитет ходатайствует об аресте подозреваемых в поджоге районного суда Москвы. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, ими оказались двое мужчин 1993 и 1979 годов рождения

По данным СКР, ЧП произошло в ночь с 5 на 6 февраля в здании районного суда на западе столицы. Неизвестный совершил поджог одного из кабинетов. Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений») и ст. 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия»).

Все участники поджога установлены и задержаны. Заказчик преступления объявлен в розыск.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.02.20

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