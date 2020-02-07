«Оценить эффект пока невозможно»: Банк России счел китайский коронавирус риском

Банк России не может точно определить эффект влияния коронавируса на мировую экономику, однако считает его фактором риска. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции.

«Мы считаем это риском для нашего базового прогноза, но оценить его эффект пока невозможно, потому что очень много неопределенности, – сообщила она. – Все будет зависеть от продолжительности эпидемии. Но в настоящий момент [существует] оценка влияния, как незначительного. Будем оценивать эту ситуацию наряду с другими факторами неопределенности, которые есть».

Набиуллина подчеркнула, что «нужна макроэкономическая стабильность, чтобы экономика и уровень жизни людей были меньше уязвимы по отношению к таким неприятным, неожиданным вещам».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.02.20

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