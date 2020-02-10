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Понедельник, 10 февраля 2020, 10:47 мск

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ЧП в Подмосковье: массовая драка переросла в стрельбу, двое госпитализированы

В Подмосковье произошла массовая драка с перестрелкой между местными жителями и приезжими из Азии. Как пишет «Комсомольская правда», ЧП произошло в ночь на воскресенье в Сергиевом Посаде возле кафе «Звездочка».

По словам источника, за соседними столиками отдыхали две группы мужчин: местные жители и приезжие из Средней Азии. Между ними начался спор, который перешел в потасовку. Обе компании вышли на улицу, где началась стрельба.

К моменту приезда полицейских, у кафе остались лежать только раненые – двое молодых граждан Таджикистана, которые затем доставили в больницу.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности возможных участников потасовки.

Москва, Мария Вяткина

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