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Понедельник, 10 февраля 2020, 15:38 мск

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Шутка про коронавирус обернулась уголовным делом: полиция задержала одного из фигурантов

Шутка про коронавирус в московском метрополитене обернулась уголовным делом. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, один из хулиганов задержан.

В полиции уточнили, что речь идет об инциденте 2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро «Полежаевская» до станции метро «Улица 1905 года». Молодой человек упал, имитируя внезапный приступ, а его сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров.

Отделом дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Один из подозреваемых задержан, приняты меры к розыску соучастников, – уточнила официальный представитель МВД.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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