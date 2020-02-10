Россия подарит Таджикистану пять новых школ: цена вопроса – почти 6 млрд

Россия построит в Таджикистане пять новых школ, в которых смогут учиться более шести тысяч детей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее соглашение между двумя странами сегодня рекомендовал ратифицировать комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Как сообщила первый заместитель председателя комитета Елена Перминова, соглашение между правительствами РФ и Таджикистана предусматривает строительство и техническое оснащение школ в Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде. При этом обучение там должно проводиться на русском языке.

Документ был подписан в прошлом году во время визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Россию, напомнил первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович. «Школы будут строиться по российским проектам, на 1224 места, – отметил сенатор. – Трехэтажные здания, мы брали из сейсмоустойчивых проектов, самых больших, какие есть в банке данных Минстроя. [Школы] будут переданы в дар таджикской стороне. При этом мы сейчас с таджикской стороной обсуждаем второе соглашение, которое будет касаться функционирования этих школ, которое будет не просто на русском языке, но по российским стандартам, с выдачей аттестатов о среднем образовании как таджикских, так и российских».

По словам чиновника, аналогичная школа уже функционирует в столице Туркмении Ашхабаде, а также в таджикских Душанбе и Кулябе. «Они, правда, являются подразделениями Российско-Таджикского славянского университета (РТСУ)», – уточнил он, отметив, что уже третий год работает проект по направлению в Таджикистан российских учителей. «Сейчас там 50 учителей работает», – сообщил Зенькович.

Чтобы обеспечить новые школы учителями, сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы «часть квот, которые мы выделяем таджикской стороне на подготовку специалистов в нашей высшей школе, тоже были отданы под педагогические специальности, чтобы выпускники наших вузов возвращались на родину и преподавали в этих школах».

При этом представитель Минпросвещения уточнил, что текущее содержание школ после подписания актов приема-передачи будет отдано таджикской стороне. «Материальная часть будет их. Российская сторона будет покрывать расходы на содержание учителей, покупку учебников и зарплаты учителям», – отметил Зенькович, подчеркнув, что пока с таджикской стороной по этому поводу идут непростые переговоры.

«У нас помимо 50 [российских] учителей в Таджикистане работает 18 человек в Киргизии – это в рамках того же проекта. На днях должна были вылететь во Вьетнам, но пока мы их придержали из-за коронавируса, – сообщил первый замминистра. – С сербами подписано соглашение о направлении, и даже бельгийцы и словаки просят нас направить. Поэтому сложно будет в одном Таджикистане держать пять коллективов учителей, командированных из Москвы. Это только, наверное, Минобороны может делать за счет своих школ, которые у них есть при военных базах».

В то же время российские чиновники «пока не считали» затраты на содержание учителей и обеспечение учебного процесса в пяти новых школах в Таджикистане, а также объем средств на строительство самих зданий. «Как только мы выйдем на подписание соглашения по функционированию этих школ, мы тогда посчитаем», – сообщил Зенькович. В Ашхабаде, по его словам, на содержание одной школы российская сторона ранее тратила около 50 млн рублей в год, в этом году финансирование увеличено до 80 млн.

Зенькович также отметил, что строительство одной такой школы в России обходится в 1 млрд 224 млн рублей.

Ратификацию соглашения с Таджикистаном сенаторы одобрили единогласно. Предполагается, что Госдума на пленарном заседании рассмотрит этот вопрос завтра, 11 февраля.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.02.20

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