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Понедельник, 10 февраля 2020, 16:57 мск

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В Совете Федерации одобрили выплату «ветеранских» жителям Крыма и Севастополя

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам одобрил поправки в закон о ветеранах, которые позволят этой категории жителей Крыма и Севастополя получать доплату за звание в размере 500 рублей. Всего на эти цели потребуется около 500 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», федеральный закон был внесен в Госдуму 9 января 2019 года депутатами Михаилом Шереметом и Алексеем Журавлевым, к которым присоединилось еще почти два десятка их коллег. В третьем чтении депутаты приняли закон 4 февраля, а 6-го документ был направлен в Совет Федерации.

Согласно документу, ветеранами военной службы будут являться уволенные в запас (в отставку) постоянно проживающие и проходившие военную службу в автономной Республике Крым и городе Севастополь, на день принятия в РФ Республики Крым и образования в составе РФ новых субъектов. По подсчетам авторов документа, таковых на полуострове насчитывается не более тысячи человек – следовательно, бюджетные затраты на выплаты для них ограничиваются 500 тысячами рублей.

«Указанные бюджетные средства могут быть предусмотрены при формировании бюджетов следующих лет путем перераспределения», – отметили авторы в документации к закону.

Члены комитета единогласно рекомендовали СовФеду одобрить новый закон. Он вступит в силу со дня опубликования.

Москва, Татьяна Дорофеева

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Метки / Совет Федерации

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