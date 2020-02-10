Строительство в первых рядах: Россию захлестнула волна банкротств

В России снижается эффективность процедуры банкротства, а кредиторы все чаще остаются ни с чем. Как сообщил сегодня на заседании за «круглым столом» в верхней палате российского парламента сенатор, глава комитета СовФеда по экономической политике Андрей Кутепов, основная доля банкротств приходится на долю строительной отрасли.

Сенатор отметил, что в 2019 году кредиторы из 2 трлн рублей, включенных в реестр требований, вернули только 4,7%. В 2018 году эта цифра была больше и составляла 5,2%. Полностью без выплат в 2019 году кредиторы остались в 68% дел, в 2018 году таковых было 65%.

«По данным об инвентаризации, в 2018 году имущество отсутствовало у 37% должников, как и в 2019 году, – сообщил Кутепов. – Безусловным лидером по процедуре банкротства является строительство – на эту отрасль за последние два года пришлось 20% всех компаний, находящихся в стадии конкурсного производства».

При этом, как подчеркнул сенатор, в действующей редакции закона о банкротстве каких-либо условий о сохранении производственного потенциала предприятий должников в ущерб интересам кредиторов просто нет. «Недопустимо, когда институт банкротства принимает формы преднамеренного поглощения компаний или избавления от долгов», – отметил он. «Необходимо развивать реабилитационные механизмы, чтобы предприятия могли выходить из кризисных ситуаций и продолжать свою деятельность», – считает Кутепов, пояснив, что в мировом опыте применение реабилитационных процедур ставит целью сохранение производства должника и продолжение деятельности.

В свою очередь, заместитель главы Минэкономразвития РФ Илья Торосов сообщил, что сейчас правительство готовит законопроект, предписывающий продавать имущество с торгов, не дробя его на лоты. «Мы работаем над механизмом продажи уже имущественного комплекса в целом. То есть мы предлагаем завод продавать в целом», – сказал он, пообещав обсудить с законодателями текст в нулевом чтении.

Вместе с тем, Минэк сейчас обсуждает возможность оставить только две процедуры – реструктуризацию и продажу за долги. «Все остальное – наблюдение и так далее – мы пока планируем отказаться от этих процедур, чтобы не затягивать, и лишние деньги кредиторов не тратить», – сообщил чиновник.

Между тем, в налоговой службе также отмечают ежегодное увеличение количества банкротств, сообщил заместитель главы ФНС Константин Чекмышев. «Мы видим постоянный неуклонный рост», – подчеркнул он.

При этом за 8 лет количество конкурсных производств в России выросло в два раза, как и долги банкротов перед бюджетами за последние пять лет. В налоговой службе объясняют это тем, что процедура банкротства стала повсеместно использоваться как процедура списания долгов, что «гибельно сказывается на платежной дисциплине». «Участники гражданского оборота друг другу не доверяют, несутся огромные издержки по предварительной проверке контрагентов и юридическим сопровождениям», – пояснил Чекмышев.

Как считают в ФНС, в 90% «смысловых банкротств» – когда у должника остались активы – на саму процедуру банкротства оказывают влияние аффилированные с ним лица. По мнению налоговиков, нужны поправки в федеральное законодательство, которые не позволят тем лицам, которые довели компанию до банкротства, контролировать процедуру финансового оздоровления. Кроме того, изменения пора вносить в процедуру назначения конкурсных управляющих и схему оплаты их труда.

«С нашей точки зрения решить эту проблему можно только одним способом: ввести цифровой учет деятельности арбитражных управляющих, и на основании сведений об их эффективности принимать решение об их назначениях», – подчеркнул Чекмышев, обратив внимание, что сейчас управляющие стремятся получить маржу от самой процедуры банкротства и стремятся затянуть ее, насколько возможно.

Москва, Татьяна Дорофеева

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