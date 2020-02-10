Беспрецедентная либерализация: студентов-иностранцев уравняли в правах с гражданами РФ

В России созданы самые либеральные в мире условия для трудоустройства студентов-иностранцев. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, российские власти таким образом рассчитывают вдвое увеличить число обучающихся иностранцев в российских учебных заведениях.

«До сегодняшнего дня студенты-иностранцы, получающие профессиональное образование в техникумах, вузах или колледжах с государственной аттестацией, могли без разрешения устраиваться на работу только в период каникул», – отметил Смирнов, добавив, что студенты также могли трудоустроиться в организации при образовательных учреждениях, но таких рабочих мест в РФ насчитывается всего порядка 2 тысяч.

По словам сенатора, прежняя система трудоустройства для иностранных студентов привела к тому, что большинство из них работали нелегально. «Работодатель тоже не всегда охотно шел на то, чтобы принимать студента на время каникул. Каникулярный период очень короткий, а необходимость оформлять многочисленные документы отбивала последнюю охоту этим заниматься. Поэтому студенты устраивались на работу, но неофициально, нелегально», – сказал Смирнов.

В то же время новый закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 6 февраля, закрепил возможность иностранцам устраиваться на работу на таких же условиях, как и для граждан РФ. «Иностранные студенты имеет возможность без получения разрешения на работу и без патента трудоустраиваться и трудиться в свободное от учебы время», – заявил сенатор.

Он уточнил, что для работодателей этим законом также созданы преференции. «У работодателя снимается головная боль по оформлению множества бумаг и разрешительных документов. Кроме того, работодателю становится выгодно принимать студентов-иностранцев: за них по сегодняшнему законодательству не нужно платить взносы в фонд обязательного медицинского страхования, а взносы на обязательное социальное страхование для них меньше», – сказал Смирнов.

По его словам Смирнова, власти ожидают, что количество студентов-иностранцев в России увеличится не менее чем в два раза после нововведения, которое сенатор назвал самым либеральным в мире. «Тот либеральный подход, который сегодня реализован в Российской Федерации, является новаторским в силу того, что ни в одной из стран мира, которые конкурируют на рынке образовательных услуг, этого подхода нет. Сегодня ни в странах Евросоюза, ни в США, ни в Великобритании студенты, въехавшие в соответствующую страну для получения профессионального образования, не имеют возможности трудиться полный рабочий день по тому графику, по которому им удобно. То есть везде существуют ограничения. В Российской Федерации на сегодняшний день эти ограничения полностью сняты», – заявил Смирнова и добавил, что мера была реализована в рамках «майских указов» президента РФ от 2018 года.

Москва, Мария Вяткина

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