Экс-кандидат в Мосгордуму от «Яблока» Елена Русакова требует от мэрии миллион за незаконный запрет митинга

Глава московского муниципального округа Гагаринский, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова потребовала миллион рублей от правительства Москвы за незаконный отказ согласовать митинг 31 августа 2019 года. Деньги политик намерена потратить на финансирование митинга и шествия под лозунгом «Против политики правительства Москвы запретов мирных собраний в центре города!»

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе партии «Яблоко», Русакова потребовала от мэрии компенсации морального вреда за отказ чиновников согласовать мирный митинг за честные выборы, который был запланирован на 31 августа. Правительство столицы отказало в согласовании, а «в СМИ против Русаковой была развязана информационная кампания», в которой «заявителя мирного шествия, в частности, прямо или косвенно обвиняли в «провокации к беспорядкам»».

Ранее Русакова подала на мэрию в суд, и в апелляционной инстанции ее требования были удовлетворены – отказ чиновников судья признал незаконным. Правда, сейчас восстановить нарушенные права главы МО «Гагаринский», проведя митинг с той же повесткой, уже невозможно, поэтому политик решила использовать свое право на компенсацию морального вреда.

«Государство – Город Москва незаконно нарушило мое конституционное и конвенциональное право на проведение мирного собрания, тем самым умалив мое личное достоинство, дав повод к опорочиванию моего доброго имени, причинив мне моральный вред, выразившийся в ограничении моей активной общественной жизни, страданиях, чувстве унижения и бессилия, – говорится в исковом заявлении Русаковой в Тверской суд Москвы. – То есть, прямым последствием незаконного действия и незаконного бездействия ответчика является причиненный мне моральный вред, умаление моего достоинства и опорочивание моего доброго имени».

Москва, Татьяна Дорофеева

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