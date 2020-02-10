Угроза коронавируса: в России 20 тысяч человек находится под наблюдением врачей

В России более 20 тысяч человек находятся под наблюдением врачей в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в это число входят 6 тысяч граждан Китая, а также те, кто мог контактировать с заболевшими, и пациенты с признаками ОРВИ и гриппа.

По словам Поповой, из общего числа людей, которые находятся под наблюдением, с 31 декабря 2019 года было госпитализировано 769 человек. «Из них грипп установлен у 97, респираторное заболевание вирусами негриппозной этиологии – 121 человек», – отметила главный санитарный врач России, слова которой цитирует «Интерфакс».

При этом Попова подчеркнула, что несмотря на снижение темпа прироста инфицированных коронавирусом в мире, российские и китайские медики особого оптимизма не испытывают и «очень сдержанно» относятся к этим данным.

Напомним, по данным на утро 10 февраля, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40 тысяч 171 человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Как сообщал «Новый День», сегодня также стало известно, что максимальный инкубационный период для китайского коронавируса может продолжаться 24 дня, а не две недели, как считалось ранее, сообщают китайские СМИ. Носитель вируса способен заражать окружающих, даже если у него нет никаких признаков заболевания.

При этом в Роспотребнадзоре со ссылкой на китайских медиков заявили о ненадежности тестов на новый тип коронавируса. По данным ведомства, «каждый второй тест на наличие нового коронавируса может дать неверный результат», поэтому «фактическое число заболевших может быть минимум вдвое выше».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.02.20

Экс-кандидат в Мосгордуму от «Яблока» Елена Русакова требует от мэрии миллион за незаконный запрет митинга. / Беспрецедентная либерализация: студентов-иностранцев уравняли в правах с гражданами РФ. / Мужчина попал в СИЗО за то, что имитировал в метро «приступ коронавируса». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»