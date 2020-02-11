Реформа Конституции: Клишас раскрыл процедуру утверждения поправок

Дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ будет определена после прохождения второго чтения законопроекта в нижней палате парламента. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Когда будем сводить итоговый текст и поймем, к какой дате успеваем подготовить документы для организации всенародного голосования. Его дата будет определена разрабатываемым сейчас законом, мы ее вставим в текст непосредственно перед вторым чтением. Думаю, что до конца февраля рабочей группе наверняка придется работать», – сказал Клишас и добавил, что организацией голосования будет заниматься ЦИК.

По его словам, сейчас речь идет о том, что гражданам предложат проголосовать за пакет поправок, а не высказать мнения по отдельным изменениям. «Голосование будет по всему тексту поправок комплексно. Будет предложен закон именно о принятии поправок на голосовании», – отметил глава комитета СФ и уточнил, что сейчас обсуждается возможность проведения электронного голосования. «Однако в целом это будет классическое голосование, базово мы закладываем модель, которая была на президентских выборах», – сказал Клишас.

Сенатор также сообщил, что сейчас готовится проект специального акта, который должен подписать глава государства после волеизъявления граждан. «Там как раз будет содержаться все, что необходимо сделать в последующем в зависимости от результатов голосования. Если они будут положительными, то президент затем издаст специальный акт, которым будут включены поправки в текст Конституции, за которые проголосовали люди, и подпишет его уже после голосования. Вот такая конструкция», – сказал Клишас.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.02.20

Российские производители одежды ищут замену китайским поставщикам. / Белоруссия ежегодно вылавливает российской рыбы на миллионы долларов. / Трамп заявил об «огромном количестве супербыстрых ракет» для противостояния РФ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»