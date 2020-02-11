Остановить русофобскую политику: КПРФ представила новые поправки в Конституцию

Сегодня в Москве руководство КПРФ представило обновленный список поправок в Конституцию с требованием прекратить русофобскую политику внутри страны. Выступая на пресс-конференции, коммунисты заявили, что не против упоминания Бога в преамбуле к Основному закону, но подчеркнули, что главным остается вопрос о смене социально-экономического курса России.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия уже давно заявляла о необходимости изменить «Конституцию на крови». «Мы требовали отставки правительства и изменения курса. Правительство ушло в отставку, но курс продолжается. Мы предлагаем принципиальные поправки. Русофобская политика внутри страны, обнищание (населения), разорение и передача в иностранные руки целых отраслей продолжается. С 1991 года русские потеряли 20 млн человек в результате так называемых либеральных-криминальных-буржуазных реформ», – заявил он.

По его словам, для реального изменения необходима смена вектора финансово-экономической политики и «капитальный ремонт» системы управления. «Мы также настаиваем, чтобы тема, связанная с государствообразующей ролью русского народа, была реализована», – подчеркнул лидер КПРФ и добавил, что на референдум также необходимо вынести вопрос о возвращении прежнего – дореформенного – возраста выхода на пенсию.

В числе прочих поправок заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков назвал необходимость зафиксировать принадлежность народу природных недр, индексацию пенсий и социальных выплат на величину индекса потребительских цен. «Минимальный размер зарплат и пенсий должен быть не ниже реального прожиточного минимума; платежи за услуги ЖКХ не больше 10% от дохода семьи, ввести контроль за работой чиновников, закрепить понятия «парламентское расследование» и «парламентский запрос»; право парламента решать вопрос о доверии и недоверии правительству руководителям федеральных органов исполнительной власти», – сказал он.

Среди предложений КПРФ также озвучено введение выборности членов Совета Федерации, губернаторов и мэров всеобщим голосованием без избирательных фильтров, а также реальная «независимость судебной власти». «Мы настаиваем на выборах судей. Судьи, прокуратура администрации, чиновники, губернаторы превращаются в одну криминальную группировку, с которой невозможно выжить простому человеку», – пояснил Зюганов позицию партии.

«Передать президенту функции о назначении Генерального прокурора – еще чего не хватало. По судебной власти – она превратилась в инквизицию и никакой правды там не найдешь», – констатировал он.

В КПРФ также считают, что нужно ужесточить наказание за фальсификацию итогов голосования, что нужно оценивать как посягательство на основы конституционного строя.

«Нужно определить задачами Банка России экономический рост и повышение благосостояния граждан и зафиксировать право местного самоуправление на такую долю налоговых доходов, которая гарантирует исполнение его полномочий. Наше четырнадцатое предложение – глубокое реформирование Конституции в интересах народа, пятнадцатое – формирование конституционного собрания, принятие закона о референдуме, утверждение референдумом поправок конституционного собрания», – уточнил Новиков.

В ходе пресс-конференции Зюганов отметил, что коммунисты не против упоминания о Боге в преамбуле Конституции. «Собственно говоря, мы во многом моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии. И кто бы там не пытался говорить другое, то просто положите рядом эти документы», – сказал он.

Стоит отметить, что КПРФ не поддержала идею проведения общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ 22 апреля, когда будет отмечаться 150-летие со дня рождения Владимира Ленина. «Нет смысла тащить на эти юбилейные даты никакие голосования. В апреле есть выходной день, например, 26-е число», – заявил Зюганов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.02.20

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