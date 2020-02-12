ЧП в Москве: налетчики обстреляли автосалон

В Москве неизвестные обстреляли пять машин в автосалоне «Инком-авто» на Рязанском проспекте, передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Сообщается, что злоумышленники приехали на «ВАЗ-2115». Один из пассажиров вышел из машины и начал стрелять в сторону автосалона. Повреждения получили пять автомобилей, после чего скрылись, а затем бросили машину в Орехово-Зуевском проезде.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.02.20

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