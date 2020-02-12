Генпрокурору Краснову пожаловались на администрацию президента: игнорирует запрос депутата Госдумы о дорожных ловушках

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков направит генеральному прокурору РФ Игорю Краснову жалобу на администрацию президента. Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом стало отсутствие ответа на официальный запрос парламентария о камерах фиксации дорожных нарушений в Москве.

«В связи с отсутствием их ответа на мой запрос по московским камерам Стрит-Фалькон, с помощью которых Ликсутов незаконно стрижет деньги с наших избирателей-автовладельцев. Игорю Краснову», – говорится в документе, опубликованном на странице Лысаков в «Фейсбуке».

Депутат уточнил, что запрос главе администрации президента Антону Вайно был направлен 18 ноября 2019 года. Речь шла об установке камер АПК «Стрит Фалькон» в Москве, которые Лысаков сравнил с капканами. Камеры не умеют распознавать движение машины с малой скоростью, не определяют причину остановки автомобиля, а только штампуют штрафы, которые получают автомобилисты, притормозившие перед ДТП и попавшие в «пробку».

Парламентарий указал, что среди столичных автовладельцев сформировалось мнение, что камеры служат не безопасности, а целям наполнения бюджета и обогащения ООО «ДатаЛайн». «Вопрос тотальной коммерциализации организации дорожного движения давно перешел в политическую плоскость. Циничное ущемление публичных интересов обязательно будет использовано в повестке оппозиции всех видов», – цитировал «Коммерсант» письмо Лысакова главе администрации президента. Ответ на этот запрос чиновники так не предоставили, отметил парламентарий.

Москва, Татьяна Дорофеева

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