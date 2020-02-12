«Спусковой крючок» глобального кризиса: китайский коронавирус затянет мировую экономику на дно

Мировой экономике угрожает глобальный кризис, «спусковым крючком» для которого может стать китайский коронавирус. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал известный экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев сегодня на очередном заседании Экономического клуба в Москве.

Как считает эксперт, вероятность глобального кризиса нарастает. «Мировая экономика созрела для кризиса технического характера. Об этом сейчас мало говорят, на мой взгляд, не очень обоснованно. Эта ситуация не сегодняшнего дня, это можно было констатировать еще года полтора – два назад», – подчеркнул Николаев.

Экономист отметил, что последние 50 лет цикличные кризисы в мире происходили с периодичностью 7-10 лет, а последний финансовый шторм был в 2008-2009 годах. «Почему наступление кризиса несколько затянулось? Прошлый год в этом плане был очень показателен. Фактически мировые экономики, прежде всего, США, чья экономика чувствовала себя неплохо, развернули политику ставок Федрезерва в другую сторону – в 2019 году состоялось три снижения ставок. Это чисто антикризисное мероприятие. С одной стороны, это хорошо. Мера позволяет оттягивать неприятности. С другой стороны, возникает вопрос, а что будем делать в кризис, если меры из антикризисного арсенала уже использовали?» – сказал Николаев.

С его точки зрения, запустить процесс глобального кризиса может некий «спусковой крючок» – резкое неожиданное событие с «очень высокой степенью неопределенности, и затрагивающее одновременно перспективы мировой экономики в целом». «Пузыри» сформированы, экономика их показывает. Дело времени, когда произойдёт спад. Главная опасность заключается в том, что коронавирус и то, что с ним связано, прекрасно подходит на роль спускового крючка», – констатировал экономист.

По его оценке, «отягчающим фактором» является то обстоятельство, что эпидемия началась в Китае – одной из крупнейших экономик мира. «Экономические последствия этой напасти можно измерять по-разному: по странам, отраслям, делать конкретные оценки, или смотреть на потери в целом. Все это имеет право на жизнь, но чем в конце концов обернется то, что сейчас происходит, говорить преждевременно. Пока все идет по нарастающей. Я не думаю, что в этом году Китай покажет рост больше 4%. Если он замедляется в два раза, это автоматически уменьшает прирост мировой экономики на 0,6%...» – сказал Николаев.

При этом эксперт уточнил, что для России такая ситуация также является крайне негативным фактором. «Это затронет и российскую экономику. Так получилось, что Россия совершает исторический разворот на Восток, а тут такое совпадение. Мы уже услышали, что ВВП России может снизиться на 0,15% – 0,2%. Почему нам так важен Китай – две трети мирового прироста на нефть и нефтепродукты обеспечивал именно Китай», – отметил экономист.

В то же время, выступая на заседании клуба, экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку, партнер Rusenergy Михаил Крутихин со своей стороны обратил внимание, что развитие экономики Китая и до эпидемии коронавируса вызывало вопросы. «Вы верите китайской статистике? Это все – дутый ВВП. Недавно делали стресс-текст – если официальный рост темпов ВВП у них опустится ниже 5%, пять из семи крупнейших банков окажется банкротами. Китай – большая неизвестность, что очень сильно недооценивают», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

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