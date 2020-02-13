Конституционная реформа: в России появятся пожизненные сенаторы, первый в очереди – Медведев

Комитет Госдумы по госстроительству утвердил второй пакет поправок в Конституцию РФ. Среди предлагаемых изменений – лишение неприкосновенности бывшего президента и институт пожизненного сенаторства, пишут «Ведомости».

Издание отмечает, что в рамках конституционной реформы будет прописана возможность лишения неприкосновенности бывшего президента. Госдума сможет выдвигать против него обвинение, а Совет Федерации будет иметь возможность снять иммунитет.

Еще одна поправка предполагает создание института пожизненных сенаторов для семи человек, «имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности». При этом предполагается, что экс-глава государства получит такой статус автоматически, если сам от него не откажется.

Назначать пожизненных сенаторов будет действующий глава государства. Кроме того, президентская квота в верхней палате увеличится до 30 сенаторов (сейчас 17), 23 из которых назначаются на шестилетний срок.

Кроме этого, во втором пакете поправок есть норма, которая позволяет президенту назначать генпрокурора и его заместителей «после консультаций с сенаторами». В то же время верхняя палата теперь будет вместо нижней назначать и снимать председателя Счетной палаты, а к Думе от Совфеда перейдет право утверждения его заместителя.

В поправках также предлагается прописать некоторые полномочия парламента, уже закрепленные законами: отчет генпрокурора в Совете Федерации и Центрального банка в Госдуме, а также парламентский контроль.

По мнению политолога Евгения Минченко, слова которого цитируют «Ведомости», самая заметная из новых поправок – право экс-президента на пожизненное сенаторство. «Речь в первую очередь идет об усилении лояльности Совета Федерации на будущее», – отметил эксперт. По его мнению, воспользоваться таким правом ради этой цели может как сам Путин, так и экс-президент Дмитрий Медведев. «Эта норма дает максимум свободы», – добавил он.

Как считает политолог Михаил Виноградов, в настоящее время конструкция обновленной Конституции выглядит очень «туманно». «Первая волна была про усиление полномочий президента, теперь идет волна в пользу Совета Федерации, смысл существования которого в последние 20 лет был довольно размыт <…> Сохраняется ощущение туманности будущей конструкции, и к пониманию того, как это все будет функционировать, новые поправки не приближают», – считает эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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