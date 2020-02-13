Бунт в московском СИЗО: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ЧП в московском изоляторе временного содержания улице Введенского. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, обвинения в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) предъявлены мужчине 1991 года рождения.

По данным следствия, 10 февраля следственно-арестованный, находясь в камере изолятора временного содержания, совместно с сокамерниками нарушил режим и совершили попытку выломать камерную дверь.

«Во время пресечения противоправной деятельности, арестованный отломал от раковины часть металлической трубы и нанес удар в область предплечья сотруднику изолятора, причинив последнему телесные повреждения», – уточнили в СКР.

В настоящее время с обвиняемым проводится ряд следственных действий. При этом данное уголовное дело будет соединено в одно производство с другими делами, расследуемыми в отношение фигуранта за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений на территории Москвы и других регионов.

Москва, Светлана Антонова

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