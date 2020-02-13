«Спешки нет»: Путин готов отложить второе чтение по поправкам в Конституцию, а день народного голосования сделать выходным

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет в рабочий день, который будет объявлен выходным. Такую идею поддержал президент РФ Владимир Путин сегодня на встрече с представителями рабочей группы по изменению Основного закона страны. Глава государства также отметил, что рассмотрение поправок в Госдуме можно продлить, и подчеркнул, что спешки с реформой – нет.

«В рабочий день (провести всенародное голосование) – это правильно, объявив его выходным, но только – я особое внимание правительства на это обращу – чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников: или первомайских, или новогодних», – сказал он.

«Что касается дня голосования и тех, кто должен организовать, я с вами полностью согласен, конечно, это кроме ЦИКа никто не сделает, поэтому я распоряжение подпишу», – уточнил глава государства.

При этом Путин также отметил, что второе чтение законопроекта о конституционной реформе можно и отложить. Президент пояснил, что никакой спешки – нет.

«Нас же ничего не лимитирует. Мы никуда не спешим, поэтому второе чтение можно немножко отложить попросить коллег. Затягивать не нужно просто бесконечно, чтобы это не носило как перманентный характер непрекращающийся», – сказал он.

Вместе с тем, как прозвучало на встрече, в настоящее время поступило более 500 поправок в Основной закон страны. В числе новых – будет пункт об обязательной индексации зарплат наряду с соцвыплатами. Такое предложение озвучил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. «Это могло бы звучать так: в РФ гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, индексация заработной платы, социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом», – сказал Шмаков.

Президент согласился с этим предложением. «Справедливо, я согласен», – ответил Путин.

Напомним, ранее Совет Госдумы до 14 февраля продлил срок подачи поправок в законопроект об изменении конституции. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин не исключал, что срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении Конституции РФ снова может быть продлен и после 14 февраля.

Дата всенародного голосования пока не определена.

Москва, Мария Вяткина

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