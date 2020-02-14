Невнятная реформа Конституции: гражданам РФ придется голосовать «оптом» за «неликвид»

Конституционная реформа «невнятна» – вместе с важными социальными поправками Кремль «оптом» продавливает и удобный для себя «неликвид». Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный адвокат Дмитрий Аграновский. По его оценке, отказ от референдума в пользу общенародного голосования удобен для властей.

По мнению Аграновского, в целом результаты конституционной реформы прогнозировать сложно. «Конституционную реформу можно развернуть очень неожиданным образом. У меня убеждение – цели реформы не представляют и сами реформаторы. Она невнятная… Граждане тем более не могут предсказать последствия реформы. Но это политика: сегодня – говорят одно, завтра – с таким же убеждением говорят другое. Сегодня говорят, что не допустят повышение пенсионного возраста, а завтра те же самые люди его повышают. Сегодня говорят, что в Конституции ни в коем случае не будут закреплены «родитель 1» и «родитель 2», а через некоторое время, если это будет выгодно, они будут там закреплены», – сказал адвокат.

«Помните советский фильм про Шерлока Холмса, где его брат сказал: «Вы будете иметь дело не с обычными преступниками, а с политиками. Поэтому, не верьте ничему, ни единому слову». Никогда нельзя верить словам политиков», – подчеркнул он.

Аграновский обратил внимание, что основная уловка в реформе заключается в голосовании за весь пакет поправок, а не за каждое предложение по отдельности. «Чтобы быть справедливым, те поправки, которые изложены, скорее являются шагом в лучшую сторону, в сторону демократии. Формально, это не шаг к укреплению авторитарной власти, а наоборот. Другое дело, что все можно извратить, испортить и превратить в противоположность», – считает он.

При этом юрист отметил, что вместе с социальными предложениями в документ «вшиты» и другие поправки. «В советское время была такая процедура – продажа товара в нагрузку. Продавали что-то хорошее, но при этом просили купить и некий неликвид. Так и здесь: к поправкам, которые представляют для людей интерес, прицеплены поправки, которые представляют интерес только для властей. И предлагается проголосовать за них «оптом», чтобы невозможно было что-то отфильтровать. Они вместе «вшиты», одни поправки тянут за собой другие. Конечно, с точки зрения некой абстрактной демократии в некой абстрактной идеальной стране, за каждую поправку надо было бы голосовать отдельно. Но этого не будет», – сказал эксперт.

По мнению Аграновского, само голосование по поправкам является в большей степени формальностью. «Всенародное голосование, конечно, не имеет такого веса, как референдум. Его могли и вовсе не проводить, но это форма активизации населения. Население таким образом вовлекается в процесс, как Елена Исинбаева, которая говорит: «Я и не знала нашу Конституцию, а тут я ее прочитала». То же самое справедливо в отношении абсолютного большинства населения. Люди знать не знают, как формулируется наша Конституция, что это за поправки. А теперь очень многие обсуждают, вовлекаются в политический процесс и это здорово», – сказал Аграновский.

В то же время юрист обратил внимание, что референдум гораздо сложнее провести. «Результаты референдума имеют прямое действие и даже выше закона, а народное голосование никого не обязывает – это форма легитимизации поправок и по закону даже не требуется. Это просто удобнее для властей», – заключил адвокат.

Москва, Мария Вяткина

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