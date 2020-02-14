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Пятница, 14 февраля 2020, 16:33 мск

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Стал избивать ногами: пьяный москвич напал на фельдшера «скорой помощи»

В Москве пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло 6 февраля в подъезде жилого дома на улице Амундсена. Медики попытались оказать помощь мужчине, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. Однако нетрезвый пациент повел себя агрессивно и стал избивать фельдшера ногами. Его удалось остановить только прибывшим на место ЧП сотрудникам правоохранительных органов.

Пострадавшему фельдшеру оказана помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена экспертиза.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, Мария Вяткина

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