Стал избивать ногами: пьяный москвич напал на фельдшера «скорой помощи»

В Москве пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.
По данным ведомства, ЧП произошло 6 февраля в подъезде жилого дома на улице Амундсена. Медики попытались оказать помощь мужчине, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. Однако нетрезвый пациент повел себя агрессивно и стал избивать фельдшера ногами. Его удалось остановить только прибывшим на место ЧП сотрудникам правоохранительных органов.
Пострадавшему фельдшеру оказана помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена экспертиза.
Предполагается, что по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 14.02.20
«Это не интеграция, это инкорпорация!», – Лукашенко заподозрил Россию в попытке поглотить Белоруссию. / Невнятная реформа Конституции: гражданам РФ придется голосовать «оптом» за «неликвид». / Путин велел ЦИК заняться организацией голосования по изменению Конституции. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube