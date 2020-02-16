Россию толкают в хаос: реформа Конституции как борьба за власть

Конституционная реформа стала очередным этапом внутриэлитной борьбы, в результате чего Россия рискует скатиться в хаос. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По оценке, после изменений Основного закона, если они будут приняты, в стране может наступить паралич системы госуправления.

«Есть мнение, что авторы всего этого дела [Алексей] Кудрин с [Сергеем] Кириенко, и то, что происходит сейчас – это просто борьба элит за место под солнцем в рамках трансфера, попытка выдавить остальных с поляны, навязав свой алгоритм действий. То, что мы видим, очень ярко иллюстрирует, что люди начали делить поляну, и совсем недолго осталось до того момента, когда они будут делать это вообще без всяких правил», – сказал эксперт.

Эксперт выразил опасение, что власти могут не успеть организовать даже всенародное голосование до предполагаемой даты плебисцита в конце апреля. «Если даже мы берем общероссийское голосование и те критерии, которые уже озвучила администрация президента – 50% явка и 70% поддержки, за оставшееся до 22 апреля время надо сформировать избирательные комиссии, провести общественное обсуждение, организовать какую-то сетку по информированию, чтобы люди понимали, за что они идут голосовать. За оставшееся время это нереально», – считает Неживой.

Эта ситуация, по данным инсайдеров, накануне обсуждалась на встрече вице-губернаторов по внутренней политике. Как информации телеграм-канала «Как-то вот так», заместители глав регионов собрались в Сенеже, где им проводят инструктаж по ближайшим электоральным циклам.

«Я подозреваю, вполне возможно, что на определенном моменте будет принято решение перенести [голосование] и изменить процедуру. Может быть, вернемся к классической процедуре. Самое обидное будет, если вообще откажемся от [голосования], потому что в итоге эта флуктуация не пойдет на пользу [стране]», – отметил также политолог.

Фактически предложение о внесении изменений в Конституцию не увеличили рейтинг президента Путина. Согласно последним данным «Левада-центра», с сентября 2019 уровень доверия к нему снизился на четыре процентных пункта до 35%. Однако колебания с поправками не принесут пользы и правящей элите, поскольку приблизят надвигающийся хаос, считает эксперт.

«Идет хаотизация – столкновение интересов, состоявшаяся система будет рушиться, и [такие колебания] ее еще больше будут рушить. В итоге мы получим хаос, к этому все идет, – говорит Неживой. – Потому что возможно есть такие группы, и около президента в том числе, для которых общероссийское голосование 22 апреля хуже, чем если президент скажет – ну извините, поторопились, давайте мы перенесем на полгода этот вопрос с конституционными поправками. А потом за эти полгода вообще забудем все это дело».

По мнению эксперта, в такой ситуации может спутать все карты решение о досрочных выборах депутатов Госдумы уже в этом году. «Это значит, надо организовать к декабрю еще и эту кампанию, полностью поменять поляну. У нас будет паралич управления в стране, пока будут делить власть и полномочия», – пояснил он.

«Все говорят, что мы будем делать национальные проекты. Но чтобы их делать, нужна команда, распределение функционала, нужен контроль за этим, нужно понимать, что ты делаешь. А тут и правительство поменяли. На такой переправе коней не меняют, – подчеркнул Неживой. – То есть люди, которые подтолкнули власть к этой теме, подтолкнули страну к хаосу».

Москва, Татьяна Дорофеева

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