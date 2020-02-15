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Суббота, 15 февраля 2020, 13:34 мск

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«За референдум и смену власти!» В Москве начался митинг против заявленного Кремлем формата реформы Конституции

В Москве начался митинг против предложенного властями формата изменения Конституции России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция проходит под лозунгом «За референдум, новый курс и смену власти!». Одно из главных требований – «Русских – в Конституцию!»

Организатором митинга выступил Объединенный оргкомитет оппозиции, в который входят незарегистрированная партия «Другая Россия», движения «Новороссия», «Левый Фронт», а также Партия Дела и другие левые и патриотические организации.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.02.20

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