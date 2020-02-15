Конституционный «лохотрон»: нынешняя российская элита пытается захватить власть навечно

Поправки в Конституцию России в их нынешнем виде направлены на узурпацию власти и создание «теневого» правительства страны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня заявили общественные деятели и политики на митинге против предложенного Кремлем формата изменения Основного закона. Участники акции потребовали проведения референдума с порогом явки не менее 50%, вместо «бутафорского «всенародного голосования», и отставки действующего президента РФ Владимира Путина.

Выступая на митинге, полковник Владимир Квачков заявил, что предложенные президентом РФ поправки в Конституцию только усугубляют политический и социальный кризис в России. «Совершенно очевидно, что предложенные кремлевскими политтехнологами поправки в Конституцию направлены на узурпацию государственной власти правящей группировкой. По сути, это псевдоконституционное и противозаконное усугубление Путиным и его либеральным кланом своего господства в России», – заявил он.

Лидер движения «Новороссия» Игорь Стрелков со своей стороны подчеркнул, что предложения власти – «очередной лохотрон наперсточников». «Они продолжают обжуливать народ и собираются делать это вечно – только на это нацелена реформа Конституции. Они хотят увековечить свою власть навсегда и сделать ее даже формально полностью независимой от мнения населения», – сказал он.

Как заявил глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин, опасения у оппозиции вызывает фактическое расширение полномочий президента после конституционной реформы. «Мы не можем согласиться с тем, чтобы сегодняшняя плохая Конституция стала ещё хуже. Сегодня у президента огромные полномочия, ему ничто не мешает решить абсолютно любой вопрос. Но нам предлагается дать еще больше полномочий будущему и действующему президенту. Зачем? Предлагается позволить президенту назначать не только судий, но и прокуроров, увеличить в два раза свою квоту в Совете Федерации, плюс 7 человек будут пожизненными сенаторами», – сказал Зубрилин.

По его словам, эти семь пожизненных сенаторов могут стать «теневой консультационной группой», которая будет формировать политику в стране. «Они будут влиять на будущих президентов, состав правительства, состав Госдумы, возможно, и региональных парламентов. Идет ужесточение власти», – считает коммунист.

Лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров, выступая на митинге, подчеркнул, что заявленные поправки в Конституцию РФ дадут возможность правящему классу остаться у власти «навечно». «Нынешняя политическая система подошла к своему логическому завершению. Она изжила себя и разрушается на глазах. Органы государственной власти прекращают работать, и это все видят. Сейчас происходит фактическая атака на все общество. Нет ни одного человека, который бы ей не подвергся. Эти так называемые поправки к Конституции будут касаться каждого», – сказал Федоров.

По словам одного из лидеров Партии Дела, известного общественного и политического деятеля Максима Калашникова, «впереди нас ждет мрак, нищета, безработица, рейды налоговых баскаков, которые уничтожают наши предприятия и не дают работать». «Нас ждут репрессии. Авторы многомиллионных хищений ходят на свободе. Вот что нас ждет – ночь», – заявил он.

Известный оппозиционер и один из лидеров «Левого фронта» Леонид Развозжаев со своей стороны призвал бойкотировать общенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ. «Наши власти живут в параллельной реальности. Если не будут приняты наши поправки, мы призовем людей бойкотировать так называемое голосование. Это голосование не имеет никакого отношения к референдуму. У референдума совершенно иная юридическая процедура. Это голосование пакетом – вам предложат мифические прибавки к пенсии, за это Путин и его питерское ОПГ хотят вечно сидеть на троне», – заявил Развозжаев.

Москва, Мария Вяткина

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