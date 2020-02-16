ЧП в Москве: в московском храме мужчина напал с ножом на прихожан, есть раненые

Сегодня утром в московском храме Святителя Николая на Бакунинской улице произошло ЧП: мужчина напал с ножом на прихожан.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.02.20

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