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Воскресенье, 16 февраля 2020, 12:37 мск

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ЧП в Москве: в московском храме мужчина напал с ножом на прихожан, есть раненые

Сегодня утром в московском храме Святителя Николая на Бакунинской улице произошло ЧП: мужчина напал с ножом на прихожан.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

Москва, Светлана Антонова

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