В Москве конкурс по поеданию десертов завершился трагедией

В Москве конкурс по поеданию десертов завершился ЧП: одна из участниц начала задыхаться и в результате погибла. Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне в одном из баров известной международной сети накануне вечером.

Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть 23-летней девушки. Установлено, что в тот вечер москвичка отдыхала в баре с друзьями. Девушка сама вызвалась участвовать в конкурсе. По словам очевидцев, она была близка к победе. За несколько секунд до финального звонка (конкурс был на время) она запихнула в рот несколько пирожных одновременно.

По факту смерти проверку проводит столичный Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 16.02.20

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