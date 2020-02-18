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Вторник, 18 февраля 2020, 11:23 мск

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В Москве вынесен приговор женщине, которая пыталась продать новорожденную дочь

В Москве 24-летняя уроженка Киргизии Барнохон кызы Расулжан признана виновной в продаже своего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено в марте 2019 года. Женщина разместила в социальной сети объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери. При этом она указала, что будущие «родители» должны ей передать 1 млн рублей.

5 марта 2019 года в одной из квартир на востоке Москвы она отдала ребенка покупательнице и написала расписку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пп. «б,з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

В ходе предварительного следствия женщина признала вину в полном объеме. Приговором суда ей назначено 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Москва, Мария Вяткина

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