В Москве возобновилась волна угроз о взрывах

В Москве после недельного перерыва возобновилась волна «минирований». В понедельник, 17 февраля, угрозы поступили в адрес 15 объектов здравоохранения, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, после проверки взрывные устройства нигде не нашли.

Напомним, волна лжеминирований продолжается в России с 28 ноября 2019 года. В январе ФСБ и Роскомнадзор сообщили, что заблокировали иностранные почтовые сервисы StartMail и ProtonMail, которые использовали анонимные отправители. В начале февраля Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора заблокировал в России сервис шифрованной электронной почты ScryptMail.com.

Примечательно, что эвакуация людей из «заминированных» объектов становятся минимальными. Руководители учреждений перестали обращать внимания на ежедневные угрозы, а правоохранительные органы в 80-90% случаев обследуют объекты без эвакуации людей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.02.20

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