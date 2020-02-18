Дело Баршая: прокурор просит для студента три с половиной года колонии

Студент МАИ Андрей Баршай, обвиняемый в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на летней протестной акции в Москве, может быть приговорен к трем с половиной годам заключения в колонии общего режима. На таком наказании настаивает прокурор, выступивший сегодня в Мещанском районном суде столицы.

По версии следствия, студент на несанкционированной акции 27 июля в столице с разбега толкнул в спину сотрудника Росгвардии. «Баршай совершил ряд целенаправленных осознанных действий, направленных на причинение вреда сотруднику Росгвардии. Прошу признать Баршая виновным по ч. 1 статьи 318 УК РФ. С учетом положительных характеристик и состояния здоровья подсудимого, прошу назначить наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима», – цитирует требование гособвинителя ТАСС.

Ранее в поддержку Баршая было опубликовано открытое обращение научной общественности. «На акции 27 июля Андрей увидел, как сотрудник Росгвардии бил дубинкой Владимира Емельянова – который впоследствии тоже стал фигурантом «московского дела» – целясь в шею и голову. Порыв остановить опасное для чьего-то здоровья насилие мы считаем нормальной реакцией. Он говорит об Андрее не как об опасном преступнике, а как о человеке, который не приемлет насилие», – подчеркивалось в письме, которые подписали, в том числе академики РАН.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.02.20

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