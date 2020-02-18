Обиделись, что «без них все решают»: Прилепин объяснил критику конституционной реформы

Критики конституционной реформы раздражены, что их не пригласили в рабочую группу, которая готовит поправки в Основной закон страны, и что «все решают без них». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил писатель, телеведущий, создатель партии «За правду» Захар Прилепин сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Дичайшая ирония нашего оппозиционного сообщества: президент предложил поправки – они говорят: «Вас (рабочую группу) собрали для вида, вы ничего не делаете, вы – ширма». Выяснилось, что нет, что группа реально работает с населением, что она разделена на 5 комиссий – теперь другое говорят: «Слишком много поправок». Ну, ребят, вы определитесь, «ширма для президента» или «слишком много поправок. Есть много разнообразных политических персонажей, которые находятся в крайнем раздражении, что их туда (в рабочую группу) не позвали и без них все решают…» – сказал Прилепин.

По его словам, реформа Основного закона необходима. «20 лет назад многих реалий не было. Это неизбежно надо оговаривать, фиксировать. Почему надо цепляться за текст, хотя жизнь изменилась до неузнаваемости. Уже внесено 600 предложений. Но это не означает, что все предложения будут приняты. Но я не вижу в этом никакого фарса. Почему так много поправок? Это вызвало колоссальный резонанс», – подчеркнул он.

Прилепин сообщил, что сам внес порядка 15 предложений, три из которых были озвучены на встрече с президентом РФ. В частности, о поддержке русских за пределами России, о ядерном статусе РФ, к которой глава государства отнесся с сомнением, а также поправку о неотчуждаемости территорий России, которая «неожиданно вызвала полное принятие президентом».

Напомним, президент РФ Владимир Путин 15 января выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил провести конституционную реформу. Позже он внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон страны. Документ одобрен в первом чтении.

Накануне Совет Госдумы продлил сроки внесения поправок в законопроект об изменениях в Конституцию до 2 марта. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин не исключил, что второе чтение проекта закона может быть назначено на 10 марта.

Москва, Мария Вяткина

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