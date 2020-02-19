«До каких пор мы будем работать так, что над нами смеются?» В Мосгордуме произошел скандал из-за увольнения главы аппарата

Очередное заседание Московской городской думы (МГД) традиционно началось со скандала. Причиной стала отставка главы аппарата столичного парламента Юрия Дмитриева и назначение исполняющего его обязанности. Оппозиция потребовала голосовать по этим вопросам отдельно, однако «единороссы» включили их в единое постановление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодняшнее заседание МГД началось с 16-минутной задержкой. На вопрос депутата от КПРФ Евгения Ступина о ее причинах спикер думы Алексей Шапошников сообщил, что нескольких депутатов задержались, попав в «пробку».

«Время было отнято у депутатов, – подчеркнул Ступин. – Каких коллег [ждали]?»

«Которые последними вошли в зал», – ушел от ответа Шапошников. Отметим, что журналистов не пускают в зал МГД, они наблюдают за происходящим по видеотрансляции, однако на экране вход в зал не показывают.

В ходе дальнейшего обсуждения повестки дня оппозиция высказала претензии по постановлению об отставке главы аппарата МГД и назначения исполняющего его обязанности. «Мы автоматически голосуем за оба вопроса», – пояснила суть претензий депутат от КПРФ Елена Шувалова, предложив разделить их на два. Аналогичные вопросы возникли также у «эсера» Михаила Тимонова и коммуниста Олега Шереметьева.

«Голосовать за данное постановление нельзя. До каких пор мы будем работать так, что над нами все смеются? – возмущенно заявила Шувалова. – Внесено постановление, где в одном флаконе оказались совершенно несовместимые вещи. (…) Ссылаться на комиссию по организационной работе нельзя – туда входит только часть депутатов, в основном от «Единой России», которые часто не задумываются над тем, что делают, а совершают свои поступки по указке свыше».

«Так не должно быть, – поддержал ее Шереметьев. – Если кто-то недоволен товарищем Дмитриевым, и хочет от него избавиться, это не значит, что так и произойдет. Я вижу, что мои коллеги из «Моей Москвы» – нормальные адекватные люди, и им эта ситуация тоже не нравится. Я надеюсь, они проголосуют так, как им подсказывает совесть, а не так, как хочет товарищ председательствующий. Голосовать скопом за все нельзя. И по персоналиям голосование должно быть тайным».

Парламентарий подчеркнул, что депутаты «имеют право не верить в то, что никто никого не заставлял писать [заявление об увольнении]».

Депутат Ступин также обратил внимание на некорректность предложенного варианта голосования. «Я могу быть за первый вопрос, и против второго вопроса. Почему меня лишают этой возможности? Почему два разных вопроса вваливаются в один? Это как мем сегодня по Интернету гуляет – вы согласны, что Владимир Путин будет править вечно, а в школах будут давать горячие обеды?» – заявил он.

Однако итоги голосования определил серьезный численный перевес депутатов от «Единой России» и объединения «Моя Москва». В результате голосования постановление было включено в повестку в предложенном виде.

Глава аппарата Мосгордумы Юрий Дмитриев был назначен на эту должность в сентябре 2015 года. Ранее он работал первым заместителем руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы.

Дмитриеву в этом году исполнится 46 лет, у него два высших образования – по специальности «математика» и «юриспруденция». Трудовую деятельность он начал в Карелии, с 1995 до 2000 года занимал должность начальника отдела информатизации Карельского территориального фонда ОМС города Петрозаводска, затем был начальником отдела информационного обеспечения ОАО «Лесопромышленная холдинговая компания «Кареллеспром» в Петрозаводске. В 2002 – 2008 годах занимал должность управляющего делами, руководителя аппарата администрации города Петрозаводска, а с 2008 года по 2010 год находился на посту руководителя ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Карелия. С 2010 года по 2013 год – заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.02.20

Гознак напечатает для нужд Венесуэлы боливаров на $143 млн. / Минобороны закупит несколько десятков обновленных бомбардировщиков. / Названа причина роста числа наркоманов в России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»