«За признательные показания нужно судить тех, кто их добивался»: в Мосгордуме заговорили о деле «Сети»

Сегодня на заседании Мосгордумы при рассмотрении вопроса о назначении мировых судей депутаты вспомнили о резонансном деле «Сети» (организация запрещена в РФ). Парламентская оппозиция призвала судейское сообщество выносить приговоры, ориентируясь на закон, а не телефонное право, и предупредила, что за неправосудные решения в итоге придется отвечать.

«Вопрос оправдательных приговоров при назначении судей очень важен, – заявил депутат от КПРФ Евгений Ступин после того, как глава Мосгорсуда Ольга Егорова сообщила, что кандидаты в мировые судьи выносили менее 1% оправдательных приговоров. – Ситуация, когда судьи выносят оправдательных приговоров менее 1%, а присяжные 50% – это ненормальная ситуация. Это говорит о том, что люди, не подверженные административному влиянию, судят только по обстоятельствам дел и оправдывают людей».

При этом Ступин подчеркнул, что даже признание вины подсудимым в сегодняшних условиях не должно являться стопроцентным ее доказательством для судьи. «Говорить о том, что 75% сами признают вину, наверное, можно, но по делу «Сети» (запрещена в РФ) мы видим, как этого признания вины добиваются. Оно добывается пытками, – заявил Ступин, и ему пришлось повысить голос, потому что зал зашумел, послышались выкрики. – А вы почитайте материалы дела, про то, как у людей зубы крошились, как им носок засовывали в рот. Почитайте это! Грош цена таким признательным показаниям!»

Председательствующий взял колокольчик, и дальнейшая речь Ступина утонула в выкриках из зала и звоне спикерского колокольчика. «За эти признательные показания еще судить нужно тех, кто их добивался! И придет время, их будут судить. Поэтому я прошу более не ссылаться на эти 75% признательных показаний», – заявил он.

«А какое это имело отношение к повестке дня?» – саркастично поинтересовался спикер МГД Алексей Шапошников.

Взявший после этого слово депутат от «Яблока» Евгений Бунимович со своей стороны отметил, что Мосгордума является органом представительной власти, и депутаты представляют интересы своих избирателей – именно поэтому в городском парламенте зашел разговор о деле, которое получило огромный резонанс не только в Пензенской области, но и в Москве.

«Я надеюсь, вы понимаете, какая на вас ложится ответственность. Когда политик с трибуны говорит о массовых беспорядках – это политических вопрос, а когда судья в своем приговоре говорит о массовых беспорядках и мы все понимаем, что их не было. Потому что не было вооруженных людей, не было нападений, не было погромов – это совершенно другой вопрос, – подчеркнул, в свою очередь, депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов. – Через какое-то время судьи, выносившие неправовые приговоры, будут отвечать на другие вопросы. Когда я в апелляционном суде смотрел ролик по делу Константина Котова, когда человек 39 секунд идет после выхода из метро и ничего не делает, а на 40 секунде его винтят, у меня возникают большие вопросы к судье, признавшей его виновным».

«Такое ощущение, что мы находимся в цирке шапито, причем цирк уехал, а клоуны остались. Я приношу вам извинения за то, что вам пришлось здесь сегодня услышать», – обратилась к кандидатам на должности мировых судей член объединения «Моя Москва» Елена Николаева.

Проект постановления Мосгордумы о назначении мировых судей на несколько участков в итоге был одобрен большинством голосов. За проголосовал 31 депутат, против двое, воздержались четверо.

Москва, Татьяна Дорофеева

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