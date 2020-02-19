«Это было публичное обещание мэра»: Мосгордума отказалась ограничить высоту реновационных домов

Мосгордума отказалась включать в план своей работы рассмотрение поправки, законодательно закрепляющей обещание мэра Сергея Собянина строить по программе реновации дома не выше 14 этажей. Вице-спикер столичного парламента от «Единой России» Степан Орлов сослался на регламент, запрещающий вносить изменения в план без представления профильной комиссии.

Проект поправки в городское законодательство внес депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов, предложив «ограничить 14 этажами высотность строительства домов в программе реновации и права граждан на отказ от переселения в уже построенные дома выше 14 этажей». «Законопроект подготовлен в целях нормативного закрепления обещания, публично данного мэром Москвы Собяниным перед началом программы реновации, – пояснил парламентарий. – Вчера он был поддержан советом депутатов Академического района [Москвы], и в ближайшее время его рассмотрят еще несколько советов депутатов».

Тимонова поддержал депутат от КПРФ Евгений Ступин, подтвердивший, что «поправка основана на публичном обещании мэра». «Москвичи действительно были за программу реновации в ее начальной фазе, поскольку мэр лично пообещал всем, что дома будут не выше 14 этажей, – подчеркнул он. – А сейчас в Покровском-Стрешнево уже до 70 этажей доходят башни!»

Ссылку Орлова на регламент парламентарий назвал «бюрократическими отговорками». «Комиссией так и не будет рассмотрено, потому что у вас там большинство у «Единой России». Вы продвигаете интересы застройщиков и коррумпированных чиновников, именно поэтому вы не примете эту поправку Тимонова!» – заявил Ступин.

После этого слово взяла председатель думской комиссии по градостроительству, член депутатского объединения «Моя Москва» Елена Николаева. Она подтвердила, что законопроект Тимонова не рассматривался на комиссии, и поэтому не готов для рассмотрения на заседании МГД, а значит – не может быть внесен в план. «Я готова рассмотреть этот законопроект с коллегой Тимоновым, если бы он подошел ко мне заранее, в план работы комиссии обязательно включу, а дальше посмотрим», – уточнила Николаева.

В результате за внесение поправки Тимонова в план работы думы проголосовало всего 12 депутатов, против высказалось 9, воздержались двое, а остальные не стали голосовать. Думская оппозиция не преминула напомнить, что ранее именно «Единая Россия» вместе с «Моей Москвой» протащили поправку, согласно которой для принятия решения при голосовании теперь требуется не просто большинство, а как минимум 20 голосов народных избранников.

Москва, Татьяна Дорофеева

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