«Государство делает все, что оно в состоянии»: Путин согласился, что на пенсию инвалида в 3800 рублей невозможно прожить

Сегодня в Санкт-Петербурге президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. Об этом спросила жительница северной столицы после церемонии возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку. «Думаю, что очень трудно», – ответил Путин.

В ходе общения петербурженка также пожаловалась, что на установленный государством прожиточный минимум нельзя купить необходимые продукты, и задалась вопросом, как быть матерям-одиночкам. «Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа», – сказал Путин, слова которого цитирует «Интерфакс».

Женщина также обратила внимание главы государства на финансовые сложности инвалидов. По ее словам, вместе с ней учится инвалид второй группы, который получает пенсию в 3800 рублей. «Мы исходим из того, что есть какие-то дополнительные доходы. Конечно, на эти деньги невозможно прожить. Государство делает все, что оно в состоянии», – сказал Путин.

В ходе беседы жительница Петербурга также отметила, что только квартплата в настоящее время составляет 4000 рублей, и к тому же постоянно увеличивается взнос за капремонт. Президент на это сказал, что в противном случае все разрушится. «Я в некоторые страны приезжаю, и смотрю – стоят разваленные дома. Просто рушатся. Я спрашиваю, почему. А потому что приняты законы, не позволяющие повышать квартплату с одной стороны, а с другой – запрещающие выселять тех, кто вообще не платит. И все рушится», – отметил Путин.

«Конечно, вы правы, у нас еще очень много проблем в социальной сфере, которые государство должно решить», – уточнил при этом глава государства.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

Санкт-Петербург. Другие новости 19.02.20

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