Россия на пути к толерантности: эксперт объяснил провал в поиске национальной идеи

Россия возвращается к активному поиску своей идеологии. Как считает профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», политолог Олег Матвейчев, граждане РФ избавились от многих иллюзий и уже готовы объединиться под общей идеей. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

Матвейчев напомнил, что после развала Советского союза общество было сильно разделено. «Если мы возьмем 90-е годы и самый пик – 1993 год – в стране была гражданская война. Люди были разделены на тех, кто поддерживает Ельцина, Советы... Это выразилось в стрельбе по Белому дому. По сути, это настоящая гражданская война. Да, она закончилась достаточно быстро, но кроваво – погибли люди, не миллионы, как в 1917 году, но разделенность на определенные кластеры была, и никакого общего «образа будущего» люди не видели», – сказал Матвейчев.

Он отметил, что после этих драматических событий поляризация общества сохранилась. «Для кого-то «образом будущего» стало – своровать и свалить, для кого-то – мифическая либеральная Россия, как в Европе, для кого-то – возвращение в социализм, для других – император с двуглавым орлом… Люди не могли найти общего языка», – подчеркнул политолог.

Однако, как считает эксперт, постепенно в связи с рядом событий иллюзии об этих «идеалах» стали проходить. «Кто-то разочаровался в той же самой Европе: «свалили», а получили там по полной катушке. Да и Европа 90-х годов и нынешняя Европа – разные вещи. Я видел и ту, и другую, и могу сказать, что деградация страшная. Люди ездят, видят и начинают понимать», – сказал Матвейчев.

«Иллюзии исчезли и по поводу некой романтизации царской России и по отношению к Советскому союзу – условно говоря, пришло понимание, что хотя было много вещей, которые способствовали его падению, было и много замечательного – Победа, космос…», – отметил также политолог.

По мнению эксперта, сейчас подавляющая часть российского общества стала более толерантно относиться к происходящему и к истории. «Прекрасно обнимаются православные со сталинистами, белые – с красными, люди, которые за интеграцию и мирное сосуществование и за отстаивание национального суверенитета. Можно найти и «образ будущего» и интегральную идеологию», – сказал он.

При этом, по мнению Матвейчева, до последнего времени поиск общей идеологии не увенчался успехом, потому что этим занимались «не те люди». «Может быть, не те люди искали», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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