Мосгордума со скандалом согласилась на отставку главы своего аппарата: пришлось голосовать дважды

Депутаты Мосгордумы большинством голосов согласовали увольнение главы думского аппарата Юрия Дмитриева. Исполняющим обязанности назначен Александр Таранов, ранее занимавший должность заместителя руководителя аппарата. Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о кадровых перестановках перерос в серьезный скандал, ситуация рассматривалась городским парламентом дольше любого другого вопроса в повестке февральского заседания.

Уже в начале дня думская оппозиция потребовала разделить на два вопроса единое постановление об увольнении Дмитриева по собственному желанию и назначении исполняющим обязанности его заместителя Таранова. Депутат от КПРФ Евгений Ступин пояснил, что депутатов фактически лишают возможности выразить свое мнение в случае, если по одному из вопросов постановления они хотят голосовать против, а по другому – «за». В результате спикер МГД Алексей Шапошников все же объявил, что голосование, как и требовали депутаты, будет тайным, и по каждому вопросу будет выдан отдельный бюллетень – правда, в рамках одного голосования. Оппозиция осталась недовольня, указав, что в этом случае может возникнуть коллизия, когда большинством голосов депутаты откажутся увольнять Дмитриева, и в то же время одобрят назначение и.о. Таранова – и у аппарата думы сразу окажется два главы с правом первой подписи. Очевидно уставший от сражения с оппозицией спикер Шапошников в ответ заявил, что «процедура покажет, как будет – у нас до 29 февраля еще есть время, мы можем провести еще одно заседание».

Однако оппозиция не успокаивалась. Сразу несколько парламентариев высказали сомнения, что заявление о сложении полномочий Дмитриев написал добровольно, а не под давлением. «У этой конспирологии есть обоснование», – сообщил Ступин, и напомнил о декабрьском инциденте, когда в прямом эфире заседания думы «между Дмитриевым и Шапошниковым прозвучало нецензурное слово в отношении депутатов». «Разобрались, кто нецензурно высказывался о депутатах – руководитель Мосгордумы или аппарата?», – поинтересовался он. На это председатель думской комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников заявил, что в стенограмме данного инцидента он не видел, обращений в комиссию не было, поэтому и расследовать нечего. «Мужики между собой говорили, и кто-то что-то сказал – ну бывает, – заявил он. – Споры, насколько широко можно употреблять обсценную лексику, ведутся давно».

В итоге на думскую трибуну пришлось пригласить самого Дмитриева. Он поблагодарил депутатов, что в 2015 году ему доверили руководство аппаратом, и заверил, что решение об уходе принял добровольно, поскольку ему «ближе органы исполнительной власти».

«Юрий Игоревич другого сказать не может, но мы все все понимаем, – заявила на это депутат от КПРФ Елена Шувалова. – Меня нельзя назвать его сторонницей. Юрий Игоревич всегда действовал в интересах председателя Мосгордумы. Но есть хорошая поговорка – «Не трогай того, что работает». Поэтому я буду голосовать против его освобождения».

При этом Шувалова внесла другую кандидатуру на должность исполняющего обязанности главы аппарата, предложив на это место Альбину Гаджиеву, которая, как и Таранов, является замглавы аппарата. «Мы же все понимаем, как любой чиновник он не мог не написать заявление, если его об этом попросили, – поддержал Шувалову коллега по фракции Олег Шереметьев. – Все делается для усиления власти одного человека. Понимаем и как используется эта власть, нетерпимость к конфронтации и хамство – то, чем она отличается. Любое нарушение этого плана будет способствовать большей конструктивности».

«Председатель думы его выдавил, – присоединилась к коллегам депутат-коммунист Екатерина Енгалычева. – Но [бывшая заммэра Анастасия] Ракова не давала ему этого сделать. А при новом руководстве ему удалось очернить Юрия Игоревича настолько, что ему пришлось написать заявление. Речь не идет ни о каких нарушениях. Все люди, которые работают в думе, должны знать, как Алексей Валерьевич [Шапошников] платит за преданность. Вот так».

«Хочу проголосовать против той кандидатуры, которая предлагается председателем думы, чтобы разрушить планы по созданию безропотного аппарата, который можно даже крыть матом», – подчеркнула Енгалычева.

В итоге бюллетень были внесены две кандидатуры на должность исполняющего обязанности главы аппарата – Александра Таранова и Альбины Гаджиевой. Однако на этом процесс не закончился. Когда примерно через полчаса комиссия вернулась в зал и огласила итоги двух голосований, оказалось, что увольнение Дмитриева одобрило 26 депутатов, 12 парламентариев голосовали против – а вот назначение Таранова поддержал лишь 21 народный избранник. По регламенту для решения вопроса нужно минимум 23 голоса. Спикеру Шапошникову пришлось назначить второй тур голосования, в котором депутаты должны выразить свое отношение к кандидатуре, набравшей в первом туре наибольшее число голосов.

Во втором туре за то, чтобы временное исполнение обязанностей главы аппарата возложить на Таранова, проголосовали 24 депутата, против было отдано 10 голосов.

Назначенному врио главы аппарата Александру Таранову марте исполнится 64 года. Он окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. С.М. Кирова, Военную академию в ГДР, Военный университет МО РФ, с 1973 по 2007 год служил в вооруженных силах.

С 2009 по 2014 годы работал начальником Управления делами Рослесхоза, в этой же структуре ранее трудился и сложивший полномочия Юрий Дмитриев.

С 2014 по 2015 годы Таранов работал в госкорпорации «РОСТЕХ» АО «Объединенная приборостроительная корпорация».

Напомним, благодаря прямой трансляции заседаний Мосгордумы большой резонанс получили два неприятных инцидента. В октябре 2019 года из-за невыключенного микрофона зрители трансляции услышали нецензурную брань спикера думы Алексея Шапошникова в адрес его помощников. Очевидно, выводов после этого сделано не было. Через два месяца инцидент повторился.

Москва, Татьяна Дорофеева

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