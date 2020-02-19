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Среда, 19 февраля 2020, 20:03 мск

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«Пора избавиться от опозоренного фашизмом названия «полицейских»: в Мосгордуме предложили вернуть милицию

Российскую полицию пора переименовать обратно в милицию. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова сегодня на заседании столичного парламента. В запросе начальнику ГУ МВД РФ по Москве Олегу Баранову народная избранница отметила, что накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стоило бы вернуть сотрудникам МВД звания «народной милиции».

Как считает Шувалова, российским правоохранительным органам пора «избавиться от опозоренного сотрудничеством с фашизмом и СС названия «полицейских». Депутат подчеркнула, что для народа России, Белоруссии и Украины название «полицейский» стоит в «одном ряду со свастикой» и другими терминами, связанными с преступлениями, совершенными карателями в годы войны.

«В полиции служили предатели, их руками выполнялись функции палачей, от которых нацистское руководство хотело оградить своих солдат», – подчеркнула парламентарий, отметив, что «из полицаев формировались карательные отряды, которые уничтожали славянское и еврейское население».

При этом, как сказала депутат, в Европе название полиция не ассоциируется исключительно с нацистскими карателями и преступлениями против человечества, поскольку там местная полиция сражалась с фашистами. «В СССР было иначе – милиция защищала страну, а полиция была на стороне нацисткой Германии и уничтожала население», – пояснила Шувалова.

Москва, Татьяна Дорофеева

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