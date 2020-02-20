«Ничего не распалось»: Путин признался, что продолжает работать в тандеме с Медведевым

Тандем действующего президента РФ Владимира Путина и экс-премьера Дмитрия Медведева не распался. «Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем», – заявил глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». При этом Путин назвал совершенно нормальной ситуацию, когда для бывшего председателя правительства специально создается новая должность и под нее принимается федеральный закон. «Как опять шутят в Интернете: распалась связь имён», – отметил ведущий Андрей Ванденко. «Да ничего не распалось, – заявил в ответ Путин. – Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем. Он поменял направление своей деятельности. Это правда. Это тоже естественно».

При этом президент РФ отказался сообщить, когда он принял решение об отставке правительства, признавшись лишь, что заранее обсуждал этот вопрос с Медведевым. «У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали, – сказал Путин. – Заранее обсуждали, и в курсе был того, что происходит».

По мнению главы государства, нет ничего странного и поспешного в назначении Медведева заместителем председателя Совета безопасности, и принятии федерального закона о введении этой должности уже после согласия Медведева ее занять.

«А ничего в этом необычного нет, – сообщил он. – Если что-то не отрегулировано в законе, то в соответствии с действующим у нас основным законом страны президент имеет право своим указом этот люк в законодательстве заполнить, а потом принимать в качестве закона. Это нормальная практика, здесь нет ничего необычного».

Путин также уточнил, что новое назначение Медведева не стоит сравнивать с должностью вице-президента. «Потому что вице-президент – это тот человек, который заменяет президента во всей совокупности его прав и обязанностей. Мы ввели должность заместителя председателя Совета безопасности. Президент является председателем Совета безопасности. Вот по этой линии работы у меня появился заместитель, по этой линии работы», – сказал глава государства.

Что касается достаточно скорого назначения нового правительства, то тянуть с этим было нельзя, уверен Путин. «Разве лучше было бы, если с точки зрения тех, кто не понимает, что происходит, или как-то критически к этому относится, разве лучше было бы отправить правительство в отставку, а потом полгода его формировать? Вы представляете, что начнётся в стране? – с напором обратился президент РФ к ведущему. – Поэтому здесь люка во власти никогда не должно быть, никогда. Надо заранее все спокойно, в деловой обстановке, продумав каждый шаг, подготовить, потом решение должно быть принято и реализовано. Здесь рассусоливать нельзя. Россия не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.02.20

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