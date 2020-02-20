Рейтинг богатейших россиянок: вдова экс-мэра Москвы потеряла лидерство

В России впервые за восемь лет сменился лидер в рейтинге богатейших россиянок. По версии журнала Forbes, самой богатой женщиной страны стала создатель Интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, которая обошла главу компании Inteco Management, вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину.

Состояние Бакальчук оценивается в $1,4 млрд. За год эта сумма выросла на $400 млн, а оборот ее компании Wildberries увеличился на 88% до 223,5 млрд рублей. В то же время состояние Батуриной не изменилось – $1,2 млрд.

Как сообщал «Новый День», впервые Бакальчук вошла в список богатейших людей России в 2018 году, тогда ее состояние оценивалось в $600 млн. Через год ее состояние выросло почти вдвое.

Батурина – бывшая владелица одного из крупнейших девелоперов Москвы, компании «Интеко». Она входит в список Forbes с 2004 года, стартовав с $1 млрд. За 16 лет состояние Батуриной поднималось до максимальных $4,2 млрд в 2010 году и лишь однажды, после кризиса 2008 года, опускалось ниже миллиарда – до $900 млн в 2009 году. В последние два года состояние было неизменным – $1,2 млрд.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.02.20

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